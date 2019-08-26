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РИА Новости

Минсельхоз намерен упростить изъятие неиспользуемых земель, пишут СМИ

10:11 26.08.2019 (обновлено: 10:20 26.08.2019)
2012
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВесенняя посевная в Краснодарском крае
Весенняя посевная в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Минсельхоз планирует добиться упрощения правил изъятия земель, которые находятся в собственности у предпринимателей, но простаивают более трех лет, сообщают "Известия".
Ведомство подготовило проект изменений в федеральный закон об обороте земель сельхозначения. Отмечается, что законопроект позволит сократить сроки изъятия участков, не используемых по целевому назначению.
В действующей редакции закона Россельхознадзор при выявлении "простаивающих" земель обязан последующие после проверки три года подтверждать, что участок все еще не используется собственником по назначению, и лишь потом ведомство может через суд добиться изъятия земли.

"Предлагаемый механизм позволит сократить на три года срок вовлечения в сельскохозяйственный оборот заброшенных земельных участков, которые в течение длительного периода неиспользования заросли древесно-кустарниковой растительностью", — заявили изданию в пресс-службе ведомства.

Критерии, по которым можно будет установить, как использовалась земля, должно утвердить правительство.
После изъятия и продажи земли бывшему собственнику выплатят сумму, полученную на торгах. При этом стоимость участка может оказаться ниже рыночной, если он, например, пришел в негодность и требует восстановления.
В ведомстве подчеркнули, что закнопроект не затрагивает земли, предназначенные для ведения личного хозяйства, гаражного строительства, а также к участкам, на которых стоит недвижимость.
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