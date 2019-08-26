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РИА Новости

Минтруд предложил упростить информацию на сайтах госорганов

10:05 26.08.2019 (обновлено: 11:36 26.08.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗаместитель министра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев
Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Минтруд России планирует внедрить формат "легкого чтения" для людей с ментальной инвалидностью, в том числе для сайтов органов государственной власти, заявил в интервью РИА Новости замглавы Минтруда Григорий Лекарев.
Ментальные инвалиды – люди, имеющие умственные и психические нарушения.
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Топилин рассказал о ключевом направлении программы "Доступная среда"
"Внедрение в практику подачи самой различной информации в формате "easy-to-read". Сейчас мы работаем над тем, чтобы прописать его в будущей программе "Доступная среда" до 2025 года. Это формат легкого, доходчивого изложения любой информации в любой форме", - рассказал Лекарев.
Он отметил, что такой формат может применяться для печатной и электронной продукции, аудио и видео.
"Редакция таких текстов, конечно, применима и для сайтов органов государственной власти", - уточнил Лекарев.
По его словам, в России проживает около 1,1 миллиона людей инвалидов с различными ментальными нарушениями.
Читайте полный текст интервью с Григорием Лекаревым >>
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Григорий ЛекаревМинистерство труда и социальной защиты РФМоскваРоссияОбщество
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