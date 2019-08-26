Минтруд предложил упростить информацию на сайтах госорганов

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Минтруд России планирует внедрить формат "легкого чтения" для людей с ментальной инвалидностью, в том числе для сайтов органов государственной власти, заявил в интервью РИА Новости замглавы Минтруда Григорий Лекарев.

Ментальные инвалиды – люди, имеющие умственные и психические нарушения.

"Внедрение в практику подачи самой различной информации в формате "easy-to-read". Сейчас мы работаем над тем, чтобы прописать его в будущей программе "Доступная среда" до 2025 года. Это формат легкого, доходчивого изложения любой информации в любой форме", - рассказал Лекарев.

Он отметил, что такой формат может применяться для печатной и электронной продукции, аудио и видео.

"Редакция таких текстов, конечно, применима и для сайтов органов государственной власти", - уточнил Лекарев.