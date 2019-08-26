В Чукотку приедут 1,5 тысячи человек с появлением ПЭБ "Академик Ломоносов"

ВЛАДИВОСТОК, 26 авг – РИА Новости. Население Чукотки увеличится на 1,5 тысячи человек с приходом в регион первого в мире промышленного плавучего атомного энергоблока (ПЭБ) "Академик Ломоносов", сообщает правительство АО.

В Мурманске 23 августа прошла торжественная церемония отправки на место работы на Чукотку ПЭБ "Академик Ломоносов".

"Уникальная станция станет одним из ключевых элементов инфраструктуры для развития Севморпути и создаст условия для ускоренного социально-экономического развития Певека и всей Чукотки. При этом с приходом ПЭБ "Академик Ломоносов" население Чукотки увеличится на полторы тысячи человек: это специалисты станции и сотрудники Росгвардии, которые будут нести службу по охране объекта, их семьи", - говорится в сообщении.

По данным Росстата, на 1 января 2019 года численность населения Чукотки составляет 49 663 человек.

Губернатор Чукотки Роман Копин, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что регион готов к принятию энергоблока.

Плавучий энергетический блок "Академик Ломоносов" проекта 20870 - это головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. "Академик Ломоносов" представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения. Это уникальный проект мобильного транспортабельного несамоходного энергоблока малой мощности. Он предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, его основная цель — обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море.