Порошенко пообещал "с гордостью" поднять украинский флаг над Донецком

"Я уверен, придет время, и над городом будет гордо развеваться украинский флаг!" — написал он.

В прошлом году экс-президент также обещал, что флаг Украины вновь поднимут над Донецком. Кроме того, политик неоднократно заявлял, что не сомневается, что и над рядом российских городов, включая Севастополь и Ялту, будет развеваться украинский флаг.