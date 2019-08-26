Порошенко пообещал "с гордостью" поднять украинский флаг над Донецком

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил в фейсбуке, что над Донецком будет поднят украинский флаг.
Так политик поздравил Донецк с днем города.
"Я уверен, придет время, и над городом будет гордо развеваться украинский флаг!" — написал он.
В прошлом году экс-президент также обещал, что флаг Украины вновь поднимут над Донецком. Кроме того, политик неоднократно заявлял, что не сомневается, что и над рядом российских городов, включая Севастополь и Ялту, будет развеваться украинский флаг.
9 июня 2018, 18:02РИА НовостиЖовто-блакитные мечты
На Украине неоднократно звучали сомнительные высказывания об истории страны. Так, согласно теории украинской певицы Русланы, корни ее соотечественников восходят к древней цивилизации шумеров, населявшей Южную Месопотамию во втором тысячелетии до нашей эры. А по мнению депутата Рады Надежды Савченко, украинцы уже до нашей эры стали "индивидуалистами".