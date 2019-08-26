Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-26T11:43Z
https://ria.ru/20190826/1557895285.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155699/16/1556991607_0:39:1025:615_1036x0_80_0_0_1b4efc97d612998e32c42e2d13b4a4e8.jpg
РИА Новости

В России предложили наказывать хозяев за нападение собак на людей

06:54 26.08.2019 (обновлено: 11:43 26.08.2019)
13453
CC BY 2.0 / Teddy Llovet / Акбаш
Акбаш
CC BY 2.0 / Teddy Llovet /
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В России могут ввести уголовную ответственность за нападение на человека собаки опасной породы при ее ненадлежащем выгуле хозяевами.
Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение президента общественной организации "Коллективная защита" Марата Аманлиева к председателю Госдумы Вячеславу Володину.
Аманлиев указывает, что в стране по-прежнему не предусмотрено наказание за такие эпизоды, а также за выгул опасных собак без поводка и намордника.
Он предлагает наказывать штрафом до 200 тысяч рублей с ограничением свободы до шести месяцев в случае, если опасная собака гуляла без поводка и намордника не на огороженной территории, напала на человека и причинила легкий вред его здоровью.
За нанесение вреда средней тяжести Аманлиев призывает увеличить штраф до 400 тысяч рублей с ограничением свободы до года либо обязательные работы до 250 часов.
Если был нанесен тяжкий вред здоровью, хозяину должно грозить лишение свободы до трех лет, считает глава "Коллективной защиты".
Овчарка
13 августа, 13:16РИА Новости
В Свердловской области овчарка покусала двух детей
В случае смерти пострадавшего от нападения собаки предлагается лишать хозяина свободы на срок до пяти лет, а при смерти двух и более людей — на срок до семи лет.
По мнению Аманлиева, потенциально опасная собака фактически является своего рода оружием, с которым его владелец должен обращаться еще осторожнее, чем с обычным ружьем или пистолетом.
В конце июля в России утвердили список потенциально опасных пород собак. В него вошли акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы, в генетике которых заложены агрессия и сила. Список сформировали с учетом предложений Союза общественных кинологических организаций.
С 1 января следующего года запрещается выгул собак этих пород без намордника и поводка. Исключение составляют случаи, когда питомец находится на огороженной территории своего владельца, причем у входа должна быть табличка, предупреждающая о потенциально опасном для человека животном.
Стаффордширский терьер
8 августа, 09:43РИА Новости
Жительница Уфы погибла от укусов собаки в гостях у подруги
457440419
Обсудить 42
Марат АманлиевГосдума РФВячеслав ВолодинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Согласен на все 100% с данным решением..Собака этих пород, обязана быть приравнена к огнестрельному оружию и ответственность за ее поведение обязан нести владелец..Не можешь контролировать " ах, такое милое животное", не заводи. Рамки должны быть очень жесткими, а ответственность реальная.
26 августа, 07:11
КВКот Васька
9211002
то есть если я застрелю человека из ружья то мне тоже лишь пять лет? собака это такая же собственность повышенной опасности как и оружие и автомобиль и сроки за вред или убийство должны быть соответственными. какая разница чем я убил, зубами своей собаки или топором, главное сам факт. и да это касается всех животных на попечении человека а не только бойцовых собак
26 августа, 07:39
nnazarchuc
9111000
Рекомендуем
Влюбленные держатся за руки
В США молодожены погибли в ДТП спустя несколько минут после свадьбы
РИА
Новости
Актер Игорь Верник с сыном Григорием
Верник объяснил фото сына, сморкающегося в пятитысячную купюру
Девушки на ВДНХ
Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали массовое увольнение хирургов на Урале
Лента
новостей
Моторвагонное депо Крюково
В Чечне забросали камнями поезд Петербург — Махачкала
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Ядерный взрыв
В Литве предсказали "ядерную гибель"
Алиша Кеннен
В США мать лишилась ноги и пальцев из-за заболевших ангиной детей
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Париже накануне саммита G7
Макрон выходит на тропу войны: под ударом Бразилия, Россия и США
Глава Ленинского сельского поселения Николаевского района Волгоградской области Алексей Новиков
В Волгоградской области чиновник провалился в скотомогильник и погиб
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл объяснил, зачем нужно подставлять после удара другую щеку
Прилавок с пивом в отделении Почты России в поселке Абрам-Мыс Кольского района Мурманской области
Отделения "Почты России" могут стать алкомаркетами и аптеками
Автозаправочная станция
Росстат отметил снижение цен производителей на бензин
Самолет CASA C-101
Момент крушения самолета ВВС Испании в Средиземном море попал на видео
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет "Союз"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:47Пользователи Facebook из ряда стран сообщили о сбое в работе соцсети
00:44Пушков прокомментировал слова Порошенко об украинском флаге над Донецком
00:33Эксперты оценили масштаб "кадровой ямы" в России
00:31ГТЛК прорабатывает вывод самолетов МС-21 на экспортные рынки
00:30ГТЛК планирует профинансировать поставку российских Ми-171А2 в Индию
00:13Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС
23:53Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
23:51В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей
23:49Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
23:46Ливан попросил СБ ООН оказать эффективное давление на Израиль
23:45Власти помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Дагестане
23:42У берегов Камчатки произошло землетрясение
23:41Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
23:35У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам
23:33В Латакии прогремел взрыв
23:10Чехия готова ежегодно принимать 40 тысяч работников с Украины
23:06В Чехии расследуют инцидент с Boeing, прилетевшим из Греции на одном моторе
22:59Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
22:56СПЧ попросил полицию проверить сообщения о нападении на бездомных в Москве
22:34Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном
Лента новостейМолния