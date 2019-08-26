В России предложили наказывать хозяев за нападение собак на людей

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В России могут ввести уголовную ответственность за нападение на человека собаки опасной породы при ее ненадлежащем выгуле хозяевами.

Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение президента общественной организации "Коллективная защита" Марата Аманлиева к председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Аманлиев указывает, что в стране по-прежнему не предусмотрено наказание за такие эпизоды, а также за выгул опасных собак без поводка и намордника.

Он предлагает наказывать штрафом до 200 тысяч рублей с ограничением свободы до шести месяцев в случае, если опасная собака гуляла без поводка и намордника не на огороженной территории, напала на человека и причинила легкий вред его здоровью.

За нанесение вреда средней тяжести Аманлиев призывает увеличить штраф до 400 тысяч рублей с ограничением свободы до года либо обязательные работы до 250 часов.

Если был нанесен тяжкий вред здоровью, хозяину должно грозить лишение свободы до трех лет, считает глава "Коллективной защиты".

В случае смерти пострадавшего от нападения собаки предлагается лишать хозяина свободы на срок до пяти лет, а при смерти двух и более людей — на срок до семи лет.

По мнению Аманлиева, потенциально опасная собака фактически является своего рода оружием, с которым его владелец должен обращаться еще осторожнее, чем с обычным ружьем или пистолетом.

В конце июля в России утвердили список потенциально опасных пород собак. В него вошли акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы, в генетике которых заложены агрессия и сила. Список сформировали с учетом предложений Союза общественных кинологических организаций.