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РИА Новости

Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак

07:51
134903
© AFP 2019 / Manoocher DeghatiСобака породы питбуль. Архивное фото
Собака породы питбуль. Архивное фото
© AFP 2019 / Manoocher Deghati
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Так, в перечень вошли: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы, в генетике которых заложены качества агрессии и силы.
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Список сформирован с учетом предложений Союза общественных кинологических организаций.
С 1 января 2020 года выгул собак вышеперечисленных пород без намордника и поводка запрещен, исключая случаи, когда питомец находится на огороженной территории своего владельца. При этом о наличии животного, которое может быть опасно для человека, должно сообщаться на предупреждающей табличке при входе на территорию.
Изначально в перечень потенциально опасных собак, который в марте разработало МВД, входило 69 пород. После неоднозначной реакции общественности его решили пересмотреть.
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Дмитрий МедведевПравительство РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Проходя мимо питбуля или мастифа, я обычно, ну более-менее, спокоен. Но если владелец вместе с ходячими челюстями выгуливает кривоногую, лупоглазую мелочь - вот это уже напрягает.
30 июля, 08:15
Вадим Vadimkrassib
791302025
Это правильно. Но 12 пород - МАЛО! Где бультерьер, аргентинский дог, канарский дог, питбуль и др.?
30 июля, 08:22
kk111b
100100010
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