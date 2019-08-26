"Союз МС-13" освобождает причал на МКС, чтобы "Федор" смог перестыковаться

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Пилотируемый корабль "Союз МС-13" с экипажем отчалил от Международной космической станции (МКС) для перестыковки на другой модуль станции, чтобы освободить порт для повторной попытки стыковки корабля "Союз МС-14" с роботом "Федор".

Трансляция перестыковки ведется на сайте " Роскосмоса ".

Корабль "Союз МС-13" с экипажем в составе россиянина Александра Скворцова, итальянца Луки Пармитано и американца Эндрю Моргана отстыковался от модуля "Звезда".

Операция по перестыковке корабля проводится Скворцовым в ручном режиме, а экипаж для безопасности находится в скафандрах "Сокол".

В 6.59 мск планируется стыковка корабля к модулю "Поиск".

Перестыковка "Союза МС-13" позволит освободить модуль "Звезда" для повторной попытки стыковки корабля "Союз МС-14", планирующейся 27 августа в 6.12 мск.

Корабль "Союз МС-14" с роботом "Федор" на борту был запущен ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур 22 августа. Он должен был причалить к модулю "Поиск" российского сегмента МКС 24 августа. Однако на расстоянии менее 100 метров из-за неисправности усилителя сигнала системы сближения "Курс" в модуле "Поиск" корабль не смог продолжить сближение со станцией. Поэтому экипаж МКС выдал команду на увод "Союза МС-14" от станции на безопасное расстояние.