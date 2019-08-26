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РИА Новости

"Союз МС-13" освобождает причал на МКС, чтобы "Федор" смог перестыковаться

06:47 26.08.2019
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© NASA Космический корабль "Союз МС-05" с тремя членами экипажа "Экспедиция-53" отстыковался от МКС. 14 декабря 2017
Космический корабль Союз МС-05 с тремя членами экипажа Экспедиция-53 отстыковался от МКС. 14 декабря 2017
© NASA
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Пилотируемый корабль "Союз МС-13" с экипажем отчалил от Международной космической станции (МКС) для перестыковки на другой модуль станции, чтобы освободить порт для повторной попытки стыковки корабля "Союз МС-14" с роботом "Федор".
Трансляция перестыковки ведется на сайте "Роскосмоса".
Корабль "Союз МС-13" с экипажем в составе россиянина Александра Скворцова, итальянца Луки Пармитано и американца Эндрю Моргана отстыковался от модуля "Звезда".
Операция по перестыковке корабля проводится Скворцовым в ручном режиме, а экипаж для безопасности находится в скафандрах "Сокол".
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур
24 августа, 17:25РИА Новости
В ЦУП рассказали о новом плане стыковки МКС и "Союза МС-14" с "Федором"
В 6.59 мск планируется стыковка корабля к модулю "Поиск".
Перестыковка "Союза МС-13" позволит освободить модуль "Звезда" для повторной попытки стыковки корабля "Союз МС-14", планирующейся 27 августа в 6.12 мск.
Корабль "Союз МС-14" с роботом "Федор" на борту был запущен ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур 22 августа. Он должен был причалить к модулю "Поиск" российского сегмента МКС 24 августа. Однако на расстоянии менее 100 метров из-за неисправности усилителя сигнала системы сближения "Курс" в модуле "Поиск" корабль не смог продолжить сближение со станцией. Поэтому экипаж МКС выдал команду на увод "Союза МС-14" от станции на безопасное расстояние.
В настоящее время на борту МКС совершает полет экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано.
Выход в открытый космос космонавтов Роскосмоса Олега Кононенко и Сергея Прокопьева. 11 декабря 2018 год
24 августа, 14:34Сказано в эфире
Эксперт объяснил неудачную попытку стыковки "Союза" с роботом Федором к МКСКосмический корабль "Союз МС-14", на борту которого находится человекоподобный робот "Федор", не смог с первого раза состыковаться с Международной космической станцией (МКС). Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в эфире радио Sputnik объяснил, что могло привести к неполадкам при попытке стыковки корабля.
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Неудачная стыковка "Союза" с МКСНик ХейгРобот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)Алексей ОвчининАлександр СкворцовКосмос - РИА НаукаРоскосмос
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