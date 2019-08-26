В Киеве из гранатомета обстреляли здание крупной строительной компании

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В центре Киева здание компании "Мостобуд" обстреляли из гранатомета, говорится в заявлении сообщества "Информатор Киев" в фейсбуке.
Инцидент произошел примерно в час ночи на улице Паньковской. На месте происшествия полицейские нашли отстрелянный тубус гранатомета.
© Фото : Відділ комунікації поліції КиєваВ Киеве неизвестные обстреляли из гранатомета здание строительной компании. 26 августа 2019
В Киеве неизвестные обстреляли из гранатомета здание строительной компании. 26 августа 2019
Снаряд, предположительно, попал в фасад на четвертом этаже. Отголосок взрыва был слышен за пять километров от места инцидента.
"Мостобуд" — крупнейшая на Украине компания по строительству мостов, эстакад, тоннелей и других сооружений.