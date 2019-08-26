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РИА Новости

В Киеве из гранатомета обстреляли здание крупной строительной компании

05:52 26.08.2019 (обновлено: 10:46 26.08.2019)
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© Фото : Відділ комунікації поліції КиєваВ Киеве неизвестные обстреляли из гранатомета здание строительной компании. 26 августа 2019
В Киеве неизвестные обстреляли из гранатомета здание строительной компании. 26 августа 2019
© Фото : Відділ комунікації поліції Києва
В Киеве неизвестные обстреляли из гранатомета здание строительной компании. 26 августа 2019
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В центре Киева здание компании "Мостобуд" обстреляли из гранатомета, говорится в заявлении сообщества "Информатор Киев" в фейсбуке.
Инцидент произошел примерно в час ночи на улице Паньковской. На месте происшествия полицейские нашли отстрелянный тубус гранатомета.
© Фото : Відділ комунікації поліції КиєваВ Киеве неизвестные обстреляли из гранатомета здание строительной компании. 26 августа 2019
В Киеве неизвестные обстреляли из гранатомета здание строительной компании. 26 августа 2019
© Фото : Відділ комунікації поліції Києва
В Киеве неизвестные обстреляли из гранатомета здание строительной компании. 26 августа 2019
Снаряд, предположительно, попал в фасад на четвертом этаже. Отголосок взрыва был слышен за пять километров от места инцидента.
"Мостобуд" — крупнейшая на Украине компания по строительству мостов, эстакад, тоннелей и других сооружений.
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Популярные комментарии
Не удивлен, цэ европэйская страна победившего дебилизма..одно слово территория Свидомой Кости))
26 августа, 06:25
КВКот Васька
1120000
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