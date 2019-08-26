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РИА Новости

Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

05:50 26.08.2019 (обновлено: 11:32 26.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран — участниц G7 из-за вопроса о возвращении России, пишет Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
По данным издания, лидеры других стран "большой семерки" на саммите в Биаррице не поддержали предложение американского президента, развернулась напряженная дискуссия.
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019
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Трамп рассказал о самом частом вопросе на саммите G7
Как пишет газета, Трамп с аргументами коллег не согласился.
Президент США, в частности, подчеркивал, что "Россия должна присутствовать в зале" для обсуждения проблем Ирана, Сирии и КНДР, пишет газета.
Отмечается, что японский премьер Синдзо Абэ в этом вопросе сохранял нейтралитет, однако с Трампом согласился глава правительства Италии Джузеппе Конте. Остальные лидеры, в том числе глава Евросовета Дональд Туск, выступили решительно против возвращения России в G8.
"Тогда, мягко говоря, обстановка стала накаляться", — сообщил собеседник газеты.

Договоренностей не было достигнуто

Источник в структурах Евросоюза сообщил РИА Новости, что вопрос возможного приглашения России в "большую восьмерку" за ужином обсуждался, но лидеры G7 в Биаррице не достигли договоренности о возвращении Москвы.
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Жириновский назвал условия для возвращения России в G8
"Могу подтвердить, что этот вопрос действительно обсуждался вчера во время ужина", — отметил собеседник, добавив, что договоренностей достигнуто не было.
Франс Пресс со ссылкой на дипломатический источник сообщало, что лидеры стран G7 выступают за усиление сотрудничества с Москвой.
"Лидеры G7 выступают за усиление координации с Россией, но <…> для реинтеграции (России в G8. — Прим. ред.) пока рано", — сказал собеседник агентства.

Аргументы Трампа

Трамп ранее рассказал о работе над возвращением России в "Большую семерку". По словам американского президента, среди лидеров G7 сторонники присоединения Москвы есть.
По его словам, соответствующий вопрос был поднят на встрече лидеров в субботу вечером. При этом Трамп отказался назвать имена лидеров, которые согласны с ним, сославшись на то, что обсуждение еще продолжается.
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Около 20 человек задержаны в связи с протестами из-за саммита G7 у Биаррица
Трамп при этом допустил, что, возможно, "мы просто оставим все, как есть".
В то же время он не исключил, что на следующую встречу клуба российского президента Владимира Путина пригласят.
Как отметил Трамп, возвращение России будет выгодно для решения многих мировых вопросов.

Позиция оппонентов

Канцлер ФРГ Ангела Меркель увязала возвращение России в "Большую семерку" с выполнением Минских соглашений по Украине.
По ее словам, при обсуждении темы России и Украины "были общие и различные оценки". Но все страны-члены G7, как отметила она, поддержали позицию Берлина, который ожидает прогресса в минском процессе для присоединения России к международному клубу.
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25 августа, 21:18РИА Новости
Лидеры G7 не договорились о возвращении России, сообщил источник
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, со своей стороны, обещал, что Лондон выступит против восстановления России в G8.
Высокопоставленный источник в структурах Евросоюза, в свою очередь, также указывал, что ЕС выступает против возвращения Москвы в клуб "до устранения причин, приведших к ее исключению из него".

Комментарий Кремля

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассмотрят приглашение России на саммит "Большой семерки" в США, если оно поступит.
Он напомнил слова главы государства о возможности возобновления формата G8. Путин заявлял по этому поводу, что Россия не исключает такой перспективы, но это не является "самоцелью".
По словам российского лидера, Москва считает полезными любые контакты со странами "Большой семерки".
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Глава Мюнхенской конференции исключил возвращение России в G8

"Большая восьмерка"

Формат "Большой восьмерки" работал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий на Украине и присоединения Крыма к России участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе.
Западные страны обвинили Москву во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Россия приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
На Западе в последнее время все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против России.
Флаги стран-участниц саммита G7
24 августа, 05:15РИА Новости
"Большая семерка" (G7)
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Джузеппе КонтеЭммануэль МакронG7Борис ДжонсонДональд ТрампЕвросоюзG8Ангела МеркельДмитрий ПесковВладимир ПутинВеликобританияФранцияРоссияИталияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Да нафига оно надо РОССИИ? чтобы было кого учить как жить? Пока санкции не снимут че куда то лезть? Да еще бабло за все это отстегивать, вон пускай украину к себе в тусовку берут,им там скучно не будет
26 августа, 06:15
Alexandr Borzyaev
2111500019
Что шавки перестали бояться хозяина и начали тявкать на него.
26 августа, 06:22
Дмитрий Копьёв
1323800012
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