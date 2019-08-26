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РИА Новости

Крупные военные учения прошли на Дальнем Востоке

05:06 26.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие понтонно-переправочных подразделений 5-й общевойсковой армии на учениях по оборудованию и содержанию десантных и мостовых переправ через водную преграду на полигоне Сергеевский в Приморском крае
Военнослужащие понтонно-переправочных подразделений 5-й общевойсковой армии на учениях по оборудованию и содержанию десантных и мостовых переправ через водную преграду на полигоне Сергеевский в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 авг - РИА Новости. Крупные учения с привлечением около 5 тысяч человек и 1 тысячи единиц техники прошли на Дальнем Востоке, сообщает российский Восточный военный округ.
"В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, состоялось крупное учение с привлечением около 5 тысяч военнослужащих", - говорится в сообщении.
Военнослужащие по тревоге были выведены в назначенные районы, на месте развернули командные пункты и по закрытым каналам организовали связь, в том числе с использованием радиорелейных и спутниковых станций.
На полигоны в Приамурье, Хабаровском крае и Еврейской области были выведены мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения, а также специалисты других родов войск. Во время активной фазы учений подразделения на разных полигонах действовали в единой тактической обстановке.
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"Маневры носили оборонительный характер с проведением стремительных контратак. Впервые в учениях были задействованы недавно поступившие новые танки Т-80БВ и другая современная техника общим количеством около 1 тысячи единиц", - сообщает округ.
На всех этапах применялись беспилотники и тактика действий современных военных конфликтов.
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Дальний ВостокТ-80Амурская областьРоссияХабаровский крайБезопасность
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