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РИА Новости

Трамп хотел использовать ядерные бомбы для борьбы с ураганами, сообщают СМИ

05:01 26.08.2019 (обновлено: 05:21 26.08.2019)
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп несколько раз обсуждал с чиновниками по национальной безопасности изучить возможность использования ядерных бомб для борьбы с ураганами, услышавшие об этом сотрудники были ошарашены, сообщает издание Axios со ссылкой на источники.
Белый дом не прокомментировал сообщения источников издания.
"Они (ураганы) начинают формироваться у побережья Африки, а когда они движутся по Атлантике, мы бросаем бомбу в глаз урагана, и она ликвидирует его. Почему мы не можем этого сделать?" - передает источник содержание слова Трампа.
Президент также высказал эту идею в разговоре с одним из высокопоставленных чиновников администрации, сообщает Axios. Источник заявил изданию, что в 2017 году Трамп уже говорил о бомбардировке ураганов, но без слова "ядерный". Это было отражено в записке совета национальной безопасности США.
Президент США Дональд Трамп
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Один из высокопоставленных чиновников защитил точку зрения Трампа и сказал, что это не повод для тревоги, поскольку цель президента - "не допустить, чтобы катастрофический ураган обрушился на материк". Он добавил, что его цель "неплохая".
Источники Axios сообщили, что идея, тем не менее, не получила официального оформления.
Издание также добавляет, что еще администрация Эйзенхауэра в 1950-х задумывалась о том, чтобы взорвать ядерную бомбу над центром урагана для противодействия конвекционным потокам. Тогда идею разработал правительственный ученый.
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Дональд ТрампСШАЭкологияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Дельное предложение! Особенно, если такая борьба будет происходить исключительно и только на территории США)
26 августа, 07:35
Leonid
1110000
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