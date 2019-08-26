Трамп хотел использовать ядерные бомбы для борьбы с ураганами, сообщают СМИ

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп несколько раз обсуждал с чиновниками по национальной безопасности изучить возможность использования ядерных бомб для борьбы с ураганами, услышавшие об этом сотрудники были ошарашены, сообщает издание Президент США Дональд Трамп несколько раз обсуждал с чиновниками по национальной безопасности изучить возможность использования ядерных бомб для борьбы с ураганами, услышавшие об этом сотрудники были ошарашены, сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

Белый дом не прокомментировал сообщения источников издания.

"Они (ураганы) начинают формироваться у побережья Африки, а когда они движутся по Атлантике, мы бросаем бомбу в глаз урагана, и она ликвидирует его. Почему мы не можем этого сделать?" - передает источник содержание слова Трампа.

Президент также высказал эту идею в разговоре с одним из высокопоставленных чиновников администрации, сообщает Axios. Источник заявил изданию, что в 2017 году Трамп уже говорил о бомбардировке ураганов, но без слова "ядерный". Это было отражено в записке совета национальной безопасности США.

Один из высокопоставленных чиновников защитил точку зрения Трампа и сказал, что это не повод для тревоги, поскольку цель президента - "не допустить, чтобы катастрофический ураган обрушился на материк". Он добавил, что его цель "неплохая".

Источники Axios сообщили, что идея, тем не менее, не получила официального оформления.