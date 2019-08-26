Соперники Квицинии не подтверждают его выход во второй тур выборов

СУХУМ, 26 авг - РИА Новости. В штабах президента Абхазии Рауля Хаджимбы и советника министра Олега Аршбы не подтвердили заявление оппозиционера Алхаса Квицинии о том, что он вышел во второй тур президентских выборов.

В штабе Квицинии ранее заявили, что он с небольшим перевесом опередил Аршбу и вышел во второй тур. По последним данным ЦИК, которые транслировались в штабах кандидатов, на выборах лидировал Хаджимба с 26,6%, Квициния (24,6%) и Аршба (24,9%) боролись за выход во второй тур.

"Подсчет пока идет, окончательной информации нет. Насколько мы знаем, протоколы с последних участков ещё только везут в ЦИК. Откуда у Квицинии такая информация, непонятно", - заявили РИА Новости в штабе Аршбы.

"В каждом штабе могут быть только предварительные данные, поэтому с учетом того, что у двух кандидатов разница практически небольшая, делать однозначные выводы очень сложно и, думаю, неуместно. Поэтому нам придется просто ждать точного подсчета центризбиркома", - заявил РИА Новости руководитель штаба Хаджимбы Даур Аршба.

Ранее в ЦИК сообщили РИА Новости, что предварительные результаты выборов планируется объявить в полдень.