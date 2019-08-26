В Абхазии сторонники Квицинии расходятся после сообщений о его успехе

Предвыборный плакат кандидата в президенты от оппозиции, председателя оппозиционной партии "Амцахара" Алхаса Квициния в Республике Абхазия. Архивное фото

Предвыборный плакат кандидата в президенты от оппозиции, председателя оппозиционной партии "Амцахара" Алхаса Квициния в Республике Абхазия

СУХУМ, 26 авг - РИА Новости. Собравшиеся у ЦИК Абхазии сторонники оппозиционера Алхаса Квицинии начали расходиться после заявления о его выходе во второй тур президентских выборов, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее у здания комиссии собрались несколько десятков человек, чтобы узнать результаты выборы. Многие из них были сторонниками Квицинии. Вход был оцеплен правоохранителями. Еще больше людей находились в соседнем парке.

После того как в штабе Квицинии заявили, что он вышел во второй тур, собравшиеся ликовали, а потом начали расходиться.

По последним данным ЦИК, которые транслировались в штабах кандидатов, на выборах лидировал Хаджимба с 26,6%, Квициния (24,6%) и советник министра Олег Аршба (24,9%) боролись за выход во второй тур. Официальных данных из ЦИК об успехе Квицинии пока нет. Получить комментарии штабов Аршбы и Хаджимбы РИА Новости пока не удалось.