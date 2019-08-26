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РИА Новости

В Абхазии сторонники Квицинии расходятся после сообщений о его успехе

04:01 26.08.2019 (обновлено: 10:41 26.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредвыборный плакат кандидата в президенты от оппозиции, председателя оппозиционной партии "Амцахара" Алхаса Квициния в Республике Абхазия
Предвыборный плакат кандидата в президенты от оппозиции, председателя оппозиционной партии Амцахара Алхаса Квициния в Республике Абхазия
© РИА Новости / Илья Питалев
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Предвыборный плакат кандидата в президенты от оппозиции, председателя оппозиционной партии "Амцахара" Алхаса Квициния в Республике Абхазия. Архивное фото
СУХУМ, 26 авг - РИА Новости. Собравшиеся у ЦИК Абхазии сторонники оппозиционера Алхаса Квицинии начали расходиться после заявления о его выходе во второй тур президентских выборов, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее у здания комиссии собрались несколько десятков человек, чтобы узнать результаты выборы. Многие из них были сторонниками Квицинии. Вход был оцеплен правоохранителями. Еще больше людей находились в соседнем парке.
После того как в штабе Квицинии заявили, что он вышел во второй тур, собравшиеся ликовали, а потом начали расходиться.
По последним данным ЦИК, которые транслировались в штабах кандидатов, на выборах лидировал Хаджимба с 26,6%, Квициния (24,6%) и советник министра Олег Аршба (24,9%) боролись за выход во второй тур. Официальных данных из ЦИК об успехе Квицинии пока нет. Получить комментарии штабов Аршбы и Хаджимбы РИА Новости пока не удалось.
Выборы президента Абхазии в Москве
Вчера, 02:24РИА Новости
В штабе Квицинии заявили об испорченных бюллетенях на выборах главы Абхазии
Ранее в ЦИК сообщили РИА Новости, что предварительные результаты выборов планируется объявить в полдень.
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Президентские выборы в АбхазииЦИК АбхазииАбхазияРауль ХаджимбаВ мире
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