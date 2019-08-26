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РИА Новости
Новое оружие России

В России ускорили производство военных самолетов Ил-76МД-90А

03:49 26.08.2019 (обновлено: 06:04 26.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолет Ил-76МД-90А
Самолет Ил-76МД-90А
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Самолет Ил-76МД-90А
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Автоматизированную поточную линию сборки, которая ускорит производство тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А и его модификаций, запустили на ульяновском авиазаводе "Авиастар-СП", сообщил РИА Новости источник в авиационной отрасли.
"Линия запущена, начинается сборка самолетов на новом оборудовании", - сказал собеседник агентства.
В Объединенной авиастроительной корпорации не стали комментировать эту информацию.
Ранее технический директор ОАК Юрий Тарасов сообщил РИА Новости, что на заводе "Авиастар-СП" в Ульяновске начат монтаж крупнейшей в России автоматизированной поточной линии сборки самолетов. По его словам, на предприятии монтируют две роботизированных станции, на каждой из которых в автоматическом режиме производится стыковка отсеков фюзеляжа, крыла и хвостового оперения, а также шесть автоматизированных станций по монтажу систем, силовой установки и цеховой обработки.
Самолет Ил-76МД-90А
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Он рассказал, что эта технология позволяет на отдельных участках на порядок сократить время на выполнение самых ответственных операций при сборке самолета при существенном увеличении качества. По словам технического директора ОАК, при проектировании поточной линии сборки была предусмотрена цифровая информационная система управления оборудованием линии и контроля за ходом выполнения работ, которая тесно интегрирована с заводской информационной средой.
Как сообщается на сайте Авиационного комплекса имени Ильюшина (головная компания дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации), поточная линия окончательной сборки Ил-76МД-90А и топливозаправщиков Ил-78М-90А состоит из нескольких станций, обеспечивающих полную сборку самолетов. Одна из самых важных - станция стыковки отсеков фюзеляжа и сборки планера, которые включают стенды бесстапельной автоматизированной сборки российского производства. Автоматизация уменьшает время стыковки фюзеляжа и сборки планера. Контроль за правильностью сборки будет выполняться средствами лазерно-оптических измерительных систем. Новая линия позволит снизить трудоемкость стыковочных работ, обеспечить контролируемое качество, уменьшить зависимость от квалификации технического персонала.
Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А предназначен для межрегиональной перевозки грузов. Также он может использоваться для перевозки больных и раненых и тушения пожаров. Максимальная коммерческая нагрузка увеличена до 60 тонн. Максимальный взлетный вес самолета доведен до 210 тонн.
Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А
5 июня, 23:07Петербургский международный экономический форум
Ульяновский "Авиастар-СП" планирует в 2019 году сдать шесть Ил-76МД-90А
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Новое оружие РоссииИл-78М-90ААвиастар-СПОбъединенная авиастроительная корпорацияУльяновскРоссияБезопасность
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