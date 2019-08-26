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РИА Новости

Ученый рассказал, какие "необычные" инфекции принесет изменение климата

03:45 26.08.2019 (обновлено: 16:27 26.08.2019)
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© Flickr / *~Dawn~*Экология
Экология
© Flickr / *~Dawn~*
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Риски для россиян заразится такими нетипичными для северных стран инфекциями, как лихорадка Западного Нила, Конго-Крымская лихорадка и лихорадка денге, вырастут в связи с глобальным потеплением, сообщил РИА Новости советник директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
Потепление на территории России происходит в 2,5 раза быстрее по сравнению со средним показателем по планете. Увеличение температур и продолжительности теплого периода приводит к распространению переносчиков экзотических инфекций - комаров и клещей - в северные регионы.
"Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) уже регистрировалась в Воронеже, хотя ранее она диагностировалась. На юге Сибири тоже нашли, там резервуаром для этого вируса являются птицы и лошади", - сказал Малеев.
Эксперт уточнил, что переносчиком вируса являются комары, а птицы и лошади - это долговременные хозяева, так называемые резервуары.
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Согласно прогнозам ученых, на которые ссылается эпидемиолог, очаги и вспышки ЛЗН в ближайшие годы могут отмечаться в центральных регионах европейской части России и лесостепной зоне юга Сибири.
"Для профилактики лихорадки рекомендуется уничтожение скоплений комаров вблизи жилых помещений и водных резервуаров. В период вспышки ЛЗН в Волгоградской области проводилась противокомариная обработка подвальных помещений. Переносчиком инфекций являются комары, распространенные в нашей климатической зоне. От человека к человеку, как правило, не передается", - уточнил Малеев.
По мнению ученого, для профилактики распространения ЛЗН необходимо следить за комарами и анализировать случаи смерти птиц.
"Не создавать помойки, где собираются птицы (чаще врановые) и есть условия распространения комаров. В условиях города нередко наблюдаются протечки воды из систем канализации из-за несвоевременного ремонта, что способствует распространению комаров, привлечению городских птиц и является потенциальной угрозой в летний период заболеваемости этой лихорадкой. Значит, надо в подъездах и домах и на окружающих территориях проводить своевременную обработку от комаров", - уточнил Малеев.
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Он отметил, что Конго-Крымскую геморрагическую лихорадку (ККГЛ) переносит особый клещ, который раньше обитал в южных регионах.
"Сейчас в Германии паника, потому что они нашли этого клеща у себя. Этот клещ Hyalomma marginatum любит южные районы, а тут появился уже на юге в Германии. В этом клеще может заводится вирус ККГЛ, а одновременно с клещом там (на юге Германии - ред.) есть резервуары для вируса - это крупный рогаты скот. Часто заражаются мясники и те, кто работает с кровью животных. В Калмыкии, Астрахани, в Ставрополе, в Ростове регулярно люди занимаются разделкой туш диких животных", - пояснил эпидемиолог.
Он предложил в качестве профилактики ККГЛ обрабатывать скотные дворы от клещей.
"В 90-е из-за экономических проблем и распада сельскохозяйственных предприятий такие обработки не проводились и регистрировалось распространение этих клещей в придворных территориях и на фермах. Сейчас эта лихорадка есть в Казахстане", - рассказал собеседник агентства.
Ученый добавил, что клещи переносят энцефалит и различные виды боррелиозов. Ареал обитания клещей расширяется, поэтому выросло число случаев заболеваний боррелиозами.
Малеев также заметил, что вытравить всех клещей и комаров нереально, но можно контролировать их распространение и инфекции.
"Надо изучать это, энтомологов не стало. Считает Роспотребнадзор только укусы, а численность, какие-то тренды никто не считает", - говорит ученый.
Эксперт добавил, что кроме ЛЗН и ККГЛ, в России встречается лихорадка денге.
"Переносчиком является комар, но он распространен только в тропиках. У нас нередко регистрируется лихорадка денге среди туристов, приехавших из тропических стран. Заражаются они там, а приезжают потом сюда. Например, о лихорадке денге сообщается в Красноярске, потому что там много чартерных рейсов из Таиланда и Вьетнама", - сказал Малеев.
Как подсчитала группа ученых в 2002 году, изменение климата может привести к дополнительным 2 миллиардам случаев лихорадки денге к 2080 году. Считается, что болезнь распространяется главным образом из-за неэффективного эпиднадзора.
По мнению Малеева, распространение насекомых-переносчиков, наличие резервуаров для вирусов, массовые скопления людей в городах, экзотический туризм и гигиена также оказывают влияние на распространение болезни.
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Виктор МалеевЗемля - РИА НаукаРоссияЭкологияОбщество
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