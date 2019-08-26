Ученый рассказал, какие "необычные" инфекции принесет изменение климата

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Риски для россиян заразится такими нетипичными для северных стран инфекциями, как лихорадка Западного Нила, Конго-Крымская лихорадка и лихорадка денге, вырастут в связи с глобальным потеплением, сообщил РИА Новости советник директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

Потепление на территории России происходит в 2,5 раза быстрее по сравнению со средним показателем по планете. Увеличение температур и продолжительности теплого периода приводит к распространению переносчиков экзотических инфекций - комаров и клещей - в северные регионы.

"Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) уже регистрировалась в Воронеже, хотя ранее она диагностировалась. На юге Сибири тоже нашли, там резервуаром для этого вируса являются птицы и лошади", - сказал Малеев.

Эксперт уточнил, что переносчиком вируса являются комары, а птицы и лошади - это долговременные хозяева, так называемые резервуары.

Согласно прогнозам ученых, на которые ссылается эпидемиолог, очаги и вспышки ЛЗН в ближайшие годы могут отмечаться в центральных регионах европейской части России и лесостепной зоне юга Сибири.

"Для профилактики лихорадки рекомендуется уничтожение скоплений комаров вблизи жилых помещений и водных резервуаров. В период вспышки ЛЗН в Волгоградской области проводилась противокомариная обработка подвальных помещений. Переносчиком инфекций являются комары, распространенные в нашей климатической зоне. От человека к человеку, как правило, не передается", - уточнил Малеев.

По мнению ученого, для профилактики распространения ЛЗН необходимо следить за комарами и анализировать случаи смерти птиц.

"Не создавать помойки, где собираются птицы (чаще врановые) и есть условия распространения комаров. В условиях города нередко наблюдаются протечки воды из систем канализации из-за несвоевременного ремонта, что способствует распространению комаров, привлечению городских птиц и является потенциальной угрозой в летний период заболеваемости этой лихорадкой. Значит, надо в подъездах и домах и на окружающих территориях проводить своевременную обработку от комаров", - уточнил Малеев.

Он отметил, что Конго-Крымскую геморрагическую лихорадку (ККГЛ) переносит особый клещ, который раньше обитал в южных регионах.

"Сейчас в Германии паника, потому что они нашли этого клеща у себя. Этот клещ Hyalomma marginatum любит южные районы, а тут появился уже на юге в Германии. В этом клеще может заводится вирус ККГЛ, а одновременно с клещом там (на юге Германии - ред.) есть резервуары для вируса - это крупный рогаты скот. Часто заражаются мясники и те, кто работает с кровью животных. В Калмыкии, Астрахани, в Ставрополе, в Ростове регулярно люди занимаются разделкой туш диких животных", - пояснил эпидемиолог.

Он предложил в качестве профилактики ККГЛ обрабатывать скотные дворы от клещей.

"В 90-е из-за экономических проблем и распада сельскохозяйственных предприятий такие обработки не проводились и регистрировалось распространение этих клещей в придворных территориях и на фермах. Сейчас эта лихорадка есть в Казахстане", - рассказал собеседник агентства.

Ученый добавил, что клещи переносят энцефалит и различные виды боррелиозов. Ареал обитания клещей расширяется, поэтому выросло число случаев заболеваний боррелиозами.

Малеев также заметил, что вытравить всех клещей и комаров нереально, но можно контролировать их распространение и инфекции.

"Надо изучать это, энтомологов не стало. Считает Роспотребнадзор только укусы, а численность, какие-то тренды никто не считает", - говорит ученый.

Эксперт добавил, что кроме ЛЗН и ККГЛ, в России встречается лихорадка денге.

"Переносчиком является комар, но он распространен только в тропиках. У нас нередко регистрируется лихорадка денге среди туристов, приехавших из тропических стран. Заражаются они там, а приезжают потом сюда. Например, о лихорадке денге сообщается в Красноярске, потому что там много чартерных рейсов из Таиланда и Вьетнама", - сказал Малеев.

Как подсчитала группа ученых в 2002 году, изменение климата может привести к дополнительным 2 миллиардам случаев лихорадки денге к 2080 году. Считается, что болезнь распространяется главным образом из-за неэффективного эпиднадзора.