Минтруд прорабатывает дистанционное обжалование установления инвалидности

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Минтруд России прорабатывает вопрос дистанционного обжалования медико-социальной экспертизы по установлению инвалидности, рассказал в интервью РИА Новости замглавы ведомства Григорий Лекарев.

"Сейчас мы работаем над дистанционном освидетельствованием в порядке обжалования в Федеральном бюро медико-социальной экспертизы – это наша задача на перспективу. Мы хотим разработать такую систему, которая бы позволяла принимать решения по обжалованию МСЭ дистанционно, с использованием информационных технологий", - сказал он.

Собеседник добавил, что такой подход будет актуален для людей, которые не согласны с решением главного бюро медико-социальной экспертизы, но живет слишком далеко от Москвы чтобы лично явиться в федеральное бюро.

По словам Лекарева, это будет пилотный проект, но точный срок внедрения дистанционного обжалования пока неизвестен.