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РИА Новости

Минтруд прорабатывает дистанционное обжалование установления инвалидности

03:19 26.08.2019 (обновлено: 11:36 26.08.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты
Здание Министерства труда и социальной защиты
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства труда и социальной защиты. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Минтруд России прорабатывает вопрос дистанционного обжалования медико-социальной экспертизы по установлению инвалидности, рассказал в интервью РИА Новости замглавы ведомства Григорий Лекарев.
"Сейчас мы работаем над дистанционном освидетельствованием в порядке обжалования в Федеральном бюро медико-социальной экспертизы – это наша задача на перспективу. Мы хотим разработать такую систему, которая бы позволяла принимать решения по обжалованию МСЭ дистанционно, с использованием информационных технологий", - сказал он.
Собеседник добавил, что такой подход будет актуален для людей, которые не согласны с решением главного бюро медико-социальной экспертизы, но живет слишком далеко от Москвы чтобы лично явиться в федеральное бюро.
По словам Лекарева, это будет пилотный проект, но точный срок внедрения дистанционного обжалования пока неизвестен.
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"Фактически будет выстроен диалог между главным бюро, в котором будет организован приём гражданина, и федеральным бюро. Освидетельствование по обжалованию должно стать доступным для любого гражданина в любой точке страны", - заключил замглавы министерства.
Читайте полный текст интервью с Григорием Лекаревым >>
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Григорий ЛекаревМинистерство труда и социальной защиты РФРоссияЖизнь без преградОбщество
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