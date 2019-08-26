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РИА Новости

СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы

03:11 26.08.2019 (обновлено: 13:36 26.08.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов
Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) подготовил два варианта возможной амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которая будет отмечаться в 2020 году.

"Сейчас мы приступаем к их обсуждению, чтобы выбрать наиболее оптимальный вариант со всех точек зрения, доработать и передать президенту", — сообщил в интервью РИА Новости глава совета Михаил Федотов.

По его словам, решение инициировать объявление амнистии по случаю 75-летия Победы президиум Совета принял еще в апреле этого года. Подготовку поручили двум постоянным комиссиям СПЧ.
"Говорить о том, на кого может распространяться амнистия, преждевременно, потому что мы даже еще не определились сами, какой из двух альтернативных вариантов будем дорабатывать. Одно могу сказать определенно: мы не будем, в отличие от прошлых лет, предлагать дополнить общеуголовную амнистию административной амнистией", — уточнил он.
Федотов отметил, что сейчас, когда полным ходом идет работа над новым Кодексом об административных правонарушениях, следует сконцентрировать усилия на включении в него общих норм, касающихся административной амнистии, чтобы в последующем было проще добиваться ее объявления.
Читайте полный текст интервью с Михаилом Федотовым >>
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
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Популярные комментарии
Скажи господин хороший, какое отношение имеют уголовники, и какие заслуги к дню Победы?
26 августа, 06:45
NNikki_5519
9200005
А может вы просто выдадите зекам по мандаринке с георгиевской ленточкой в честь праздника, а сидеть пусть продолжают, как назначено судом?
26 августа, 06:38
ААнатолий
8500005
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