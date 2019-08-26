СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Архивное фото

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) подготовил два варианта возможной амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которая будет отмечаться в 2020 году.

"Сейчас мы приступаем к их обсуждению, чтобы выбрать наиболее оптимальный вариант со всех точек зрения, доработать и передать президенту", — сообщил в интервью РИА Новости глава совета Михаил Федотов.

По его словам, решение инициировать объявление амнистии по случаю 75-летия Победы президиум Совета принял еще в апреле этого года. Подготовку поручили двум постоянным комиссиям СПЧ.

"Говорить о том, на кого может распространяться амнистия, преждевременно, потому что мы даже еще не определились сами, какой из двух альтернативных вариантов будем дорабатывать. Одно могу сказать определенно: мы не будем, в отличие от прошлых лет, предлагать дополнить общеуголовную амнистию административной амнистией", — уточнил он.