СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) подготовил два варианта возможной амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которая будет отмечаться в 2020 году.
"Сейчас мы приступаем к их обсуждению, чтобы выбрать наиболее оптимальный вариант со всех точек зрения, доработать и передать президенту", — сообщил в интервью РИА Новости глава совета Михаил Федотов.
По его словам, решение инициировать объявление амнистии по случаю 75-летия Победы президиум Совета принял еще в апреле этого года. Подготовку поручили двум постоянным комиссиям СПЧ.
"Говорить о том, на кого может распространяться амнистия, преждевременно, потому что мы даже еще не определились сами, какой из двух альтернативных вариантов будем дорабатывать. Одно могу сказать определенно: мы не будем, в отличие от прошлых лет, предлагать дополнить общеуголовную амнистию административной амнистией", — уточнил он.
Федотов отметил, что сейчас, когда полным ходом идет работа над новым Кодексом об административных правонарушениях, следует сконцентрировать усилия на включении в него общих норм, касающихся административной амнистии, чтобы в последующем было проще добиваться ее объявления.
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