Жириновский назвал условия для возвращения России в G8

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, какие условия Россия должна потребовать от G8 для своего возвращения.
По его мнению, на момент возвращения в клуб Россия уже может стать его "хозяином".
"Большая семерка уже наполовину состоит из бывших. Меркель — уходящий канцлер, итальянский премьер Конте — уже ушел. И Трамп может уйти в скором времени. Поэтому вернуться в этот клуб Россия может, но только в качестве хозяина",— написал Жириновский в Telegram.
Кроме того, он считает, что необходимо потребовать от других членов перестать создавать угрозы и напряженность в адрес России.
"Предварительно мы должны объявить: мы больше не гарантируем, что в случае роста мировой напряженности и угроз в адрес России будем придерживаться концепции только ответного удара. Такой удар может быть неэффективным. Поэтому мы допускаем нанесение превентивного удара!" — написал Жириновский.
25 августа, 13:04РИА НовостиТрамп рассказал о работе над возвращением России в G7
Ранее Дональд Трамп согласился на предложение Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8.
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.