Жириновский назвал условия для возвращения России в G8

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, какие условия Россия должна потребовать от G8 для своего возвращения.

По его мнению, на момент возвращения в клуб Россия уже может стать его "хозяином".

"Большая семерка уже наполовину состоит из бывших. Меркель — уходящий канцлер, итальянский премьер Конте — уже ушел. И Трамп может уйти в скором времени. Поэтому вернуться в этот клуб Россия может, но только в качестве хозяина",— написал Жириновский в Telegram.

Кроме того, он считает, что необходимо потребовать от других членов перестать создавать угрозы и напряженность в адрес России.

"Предварительно мы должны объявить: мы больше не гарантируем, что в случае роста мировой напряженности и угроз в адрес России будем придерживаться концепции только ответного удара. Такой удар может быть неэффективным. Поэтому мы допускаем нанесение превентивного удара!" — написал Жириновский.

Ранее Дональд Трамп согласился на предложение Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8.