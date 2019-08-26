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РИА Новости

Жириновский назвал условия для возвращения России в G8

03:12 26.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, какие условия Россия должна потребовать от G8 для своего возвращения.
По его мнению, на момент возвращения в клуб Россия уже может стать его "хозяином".
"Большая семерка уже наполовину состоит из бывших. Меркель — уходящий канцлер, итальянский премьер Конте — уже ушел. И Трамп может уйти в скором времени. Поэтому вернуться в этот клуб Россия может, но только в качестве хозяина",— написал Жириновский в Telegram.
Кроме того, он считает, что необходимо потребовать от других членов перестать создавать угрозы и напряженность в адрес России.

"Предварительно мы должны объявить: мы больше не гарантируем, что в случае роста мировой напряженности и угроз в адрес России будем придерживаться концепции только ответного удара. Такой удар может быть неэффективным. Поэтому мы допускаем нанесение превентивного удара!" — написал Жириновский.

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Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
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ЖириновскийЭммануэль МакронG7Дональд ТрампG8РоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Прав Жириновский насчет превентивного удара. В мире, населенном бандитами, нельзя жить по принципу "Догонят - убью". Так всю жизнь убегать и придется.
26 августа, 07:26
oophis
1200010
Хватит защищаться, надо контратаковать
26 августа, 07:44
ОНОлег Николаевич
1300000
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