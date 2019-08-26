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РИА Новости

Военные США, Канады, Норвегии совершат наблюдательный полёт над Россией

02:05 26.08.2019
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© U.S. Air Force / Staff Sgt. Jensen StidhamИстребитель ВВС США F-35A Lightning II
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Jensen Stidham
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Военные США, Канады и Норвегии выполнят с 26 по 30 августа наблюдательный полёт над Россией, сказал начальник российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков газете вооруженных сил "Красная звезда".
"С 26 по 30 августа в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Норвегии, Канады и США выполнит наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на шведском самолёте наблюдения СААБ-340 с аэродрома Кубинка", - сказал Рыжков.
Российские военные на борту проконтролируют соблюдение параметров полета и и применения разрешенной аппаратуры наблюдения.
По данным "Красной звезды", Россия в эти же дни планирует совершить с аэродрома открытого неба "Орлеан-Бриси" наблюдательный полет на самолете Ан-30Б над Францией. Его максимальная дальность составит 2078 километров.
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Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
Кроме того, с 26 по 29 августа в рамках реализации Венского документа 2011 года Россия планирует провести инспекцию на территории Литвы. Инспекция проводится, чтобы определить наличие или отсутствие военной деятельности, которая подлежит предварительному уведомлению. Площадь района охватит около 18 тысяч "квадратов".
"В ходе данного мероприятия российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о проводимой в указанном районе военной деятельности, информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях", - пишет газета.
Венский документ 2011 года предполагает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции.
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Сергей РыжковНАТОКанадаНорвегияРоссияСШАБезопасностьВ мире
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