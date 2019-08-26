Военные США, Канады, Норвегии совершат наблюдательный полёт над Россией

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Военные США, Канады и Норвегии выполнят с 26 по 30 августа наблюдательный полёт над Россией, сказал начальник российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков газете вооруженных сил " Военные США, Канады и Норвегии выполнят с 26 по 30 августа наблюдательный полёт над Россией, сказал начальник российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков газете вооруженных сил " Красная звезда ".

"С 26 по 30 августа в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Норвегии, Канады и США выполнит наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на шведском самолёте наблюдения СААБ-340 с аэродрома Кубинка", - сказал Рыжков.

Российские военные на борту проконтролируют соблюдение параметров полета и и применения разрешенной аппаратуры наблюдения.

По данным "Красной звезды", Россия в эти же дни планирует совершить с аэродрома открытого неба "Орлеан-Бриси" наблюдательный полет на самолете Ан-30Б над Францией. Его максимальная дальность составит 2078 километров.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

Кроме того, с 26 по 29 августа в рамках реализации Венского документа 2011 года Россия планирует провести инспекцию на территории Литвы. Инспекция проводится, чтобы определить наличие или отсутствие военной деятельности, которая подлежит предварительному уведомлению. Площадь района охватит около 18 тысяч "квадратов".

"В ходе данного мероприятия российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о проводимой в указанном районе военной деятельности, информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях", - пишет газета.