Жители Абхазии собираются у ЦИК в ожидании результатов выборов

СУХУМ, 26 авг - РИА Новости. Граждане Абхазии собираются у здания центризбиркома в Сухуме в ожидании объявления результатов выборов президента, передает корреспондент РИА Новости.

На беглый взгляд, перед зданием по меньшей мере несколько десятков человек. Еще больше людей - в соседнем парке.

"Мы беспокоимся. Хотим знать результаты", - сказал РИА Новости один из собравшихся.

Вход в ЦИК оцеплен правоохранителями, участок дороги у здания перекрыт сотрудниками ГАИ.