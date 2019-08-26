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РИА Новости

Жители Абхазии собираются у ЦИК в ожидании результатов выборов

01:51 26.08.2019 (обновлено: 10:41 26.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидентские выборы в Абхазии
Президентские выборы в Абхазии
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президентские выборы в Абхазии
СУХУМ, 26 авг - РИА Новости. Граждане Абхазии собираются у здания центризбиркома в Сухуме в ожидании объявления результатов выборов президента, передает корреспондент РИА Новости.
На беглый взгляд, перед зданием по меньшей мере несколько десятков человек. Еще больше людей - в соседнем парке.
"Мы беспокоимся. Хотим знать результаты", - сказал РИА Новости один из собравшихся.
Вход в ЦИК оцеплен правоохранителями, участок дороги у здания перекрыт сотрудниками ГАИ.
Президентские выборы в Абхазии
Вчера, 01:39РИА Новости
Депутат Госдумы прокомментировал выборы президента в Абхазии
Ранее в ЦИК сообщили РИА Новости, что предварительные результаты планируется объявить в полдень. По данным ЦИК, которые транслируются в штабах кандидатов, на выборах лидирует действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба с 26,6%, оппозиционер Алхас Квициния (24,6%) и советник министра Олег Аршба (24,9%) борются за выход во второй тур.
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Президентские выборы в АбхазииАбхазияРауль ХаджимбаВ мире
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