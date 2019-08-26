Жители Абхазии собираются у ЦИК в ожидании результатов выборов

СУХУМ, 26 авг - РИА Новости. Граждане Абхазии собираются у здания центризбиркома в Сухуме в ожидании объявления результатов выборов президента, передает корреспондент РИА Новости.
На беглый взгляд, перед зданием по меньшей мере несколько десятков человек. Еще больше людей - в соседнем парке.
"Мы беспокоимся. Хотим знать результаты", - сказал РИА Новости один из собравшихся.
Вход в ЦИК оцеплен правоохранителями, участок дороги у здания перекрыт сотрудниками ГАИ.
Ранее в ЦИК сообщили РИА Новости, что предварительные результаты планируется объявить в полдень. По данным ЦИК, которые транслируются в штабах кандидатов, на выборах лидирует действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба с 26,6%, оппозиционер Алхас Квициния (24,6%) и советник министра Олег Аршба (24,9%) борются за выход во второй тур.