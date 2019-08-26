В Крыму завершился фестиваль Koktebel Jazz Party

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 26 авг — РИА Новости. В Коктебеле завершился международный фестиваль Koktebel Jazz Party.

"Я считаю, что это уже неразделимо и Крым должен стать джазовым. И Крым очень нуждается в джазе, потому что джаз — это очень честная музыка, которую нельзя петь под фонограмму", — рассказал председатель оргкомитета фестиваля Дмитрий Киселев.

По его словам, в следующий раз Koktebel Jazz Party пройдет в последние выходные августа 2020 года.

На фестивале выступили американский коллектив Dave Yarden Band, россияне Guru Groove Foundation и Алексей Кузнецов, а также американский горнист Рэнди Брекер в сопровождении биг-бенда Сергея Головни.

Также выступал коллектив Nils Wülker Band из Германии, россияне Billy's Band и Юлия Чичерина, американская джазовая певица Шарон Кларк.

В воскресенье, в последний день мероприятия, выступили российский пианист Даниил Крамер, французы Lamuzegeule, международный коллектив Якова Окуня и американский блюз-бенд популярного гитариста Селвина Берчвуда.

Фестиваль Koktebel Jazz Party

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя мероприятию, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей.

Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). В 2017 году гостем фестиваля стал Владимир Путин.

Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры России. Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ.