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РИА Новости
Koktebel Jazz Party

В Крыму завершился фестиваль Koktebel Jazz Party

01:03 26.08.2019 (обновлено: 11:07 26.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФестиваль Koktebel Jazz Party
Фестиваль Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 26 авг — РИА Новости. В Коктебеле завершился международный фестиваль Koktebel Jazz Party.

"Я считаю, что это уже неразделимо и Крым должен стать джазовым. И Крым очень нуждается в джазе, потому что джаз — это очень честная музыка, которую нельзя петь под фонограмму", — рассказал председатель оргкомитета фестиваля Дмитрий Киселев.

По его словам, в следующий раз Koktebel Jazz Party пройдет в последние выходные августа 2020 года.
На фестивале выступили американский коллектив Dave Yarden Band, россияне Guru Groove Foundation и Алексей Кузнецов, а также американский горнист Рэнди Брекер в сопровождении биг-бенда Сергея Головни.
Также выступал коллектив Nils Wülker Band из Германии, россияне Billy's Band и Юлия Чичерина, американская джазовая певица Шарон Кларк.
В воскресенье, в последний день мероприятия, выступили российский пианист Даниил Крамер, французы Lamuzegeule, международный коллектив Якова Окуня и американский блюз-бенд популярного гитариста Селвина Берчвуда.
Музыкант Нильс Вюлькер выступает на фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
25 августа, 20:00Koktebel Jazz Party
"Приятно удивлен": иностранные журналисты оценили Koktebel Jazz Party

Фестиваль Koktebel Jazz Party

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя мероприятию, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей.
Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). В 2017 году гостем фестиваля стал Владимир Путин.
Музыкант группы Billy’s Band Билли Новик выступает на фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.
25 августа, 08:00Koktebel Jazz Party
Как обычно — феерично! Чем удивляет Koktebel Jazz Party
Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры России. Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ.
Фестиваль проводится при информационной поддержке Международной медиагруппы "Россия сегодня".
Koktebel Jazz Party. Итоги второго дня
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Участники коллектива из Санкт-Петербурга Billy’s Band назвали Koktebel Jazz Party фестивалем, который сохраняет джазовые традиции

На фото: лидер группы Billy’s Band Билли Новик

Лидер группы Billy’s Band Билли Новик выступает на фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
1 из 14

Участники коллектива из Санкт-Петербурга Billy’s Band назвали Koktebel Jazz Party фестивалем, который сохраняет джазовые традиции

На фото: лидер группы Billy’s Band Билли Новик

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В фестивале участвуют более 20 музыкальных коллективов, в том числе и приехавших с родины джаза — США

На фото: трубач Тэд Вилсон (США)

Трубач Тэд Вилсон (США) выступает на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
2 из 14

В фестивале участвуют более 20 музыкальных коллективов, в том числе и приехавших с родины джаза — США

На фото: трубач Тэд Вилсон (США)

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Народный артист СССР Юрий Башмет приехал на Koktebel Jazz Party с фестиваля "Таврида". Он сыграл на фортепиано перед восторженными зрителями

На фото: Юрий Башмет (слева) и председатель Оргкомитета Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, журналист Дмитрий Киселев.

Художественный руководитель, дирижёр и солист ансамбля Солисты Москвы Юрий Башмет (слева) и председатель Оргкомитета Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
3 из 14

Народный артист СССР Юрий Башмет приехал на Koktebel Jazz Party с фестиваля "Таврида". Он сыграл на фортепиано перед восторженными зрителями

На фото: Юрий Башмет (слева) и председатель Оргкомитета Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, журналист Дмитрий Киселев.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

На второй день фестиваля перед зрителями выступил исполнитель из Германии Нильс Вюлькер

Музыкант Нильс Вюлькер выступает на фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
4 из 14

На второй день фестиваля перед зрителями выступил исполнитель из Германии Нильс Вюлькер

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Джазовая вокалистка Шарон Кларк впервые приняла участие в фестивале Koktebel Jazz Party. Она выступила в составе российско-американского квинтета Сергея Васильева

На фото: певица Шэрон Кларк (США)

Певица Шэрон Кларк (США) выступает на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
5 из 14

Джазовая вокалистка Шарон Кларк впервые приняла участие в фестивале Koktebel Jazz Party. Она выступила в составе российско-американского квинтета Сергея Васильева

На фото: певица Шэрон Кларк (США)

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Одним из хедлайнеров фестиваля с российской стороны стала певица Юлия Чичерина

Певица Юлия Чичерина (Россия) во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
6 из 14

Одним из хедлайнеров фестиваля с российской стороны стала певица Юлия Чичерина

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Юлия Чичерина анонсировала новый альбом совместно с саксофонистом Сергеем Головней

На фото: посетители во время выступления певицы Юлии Чичериной

Посетители во время выступления певицы Юлии Чичериной на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
7 из 14

Юлия Чичерина анонсировала новый альбом совместно с саксофонистом Сергеем Головней

На фото: посетители во время выступления певицы Юлии Чичериной

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Сергей Головня представил на Koktebel Jazz Party ряд джазовых композиций на саксофоне

Джазовый музыкант, основатель оркестра SG BIG BAND Сергей Головня во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
8 из 14

Сергей Головня представил на Koktebel Jazz Party ряд джазовых композиций на саксофоне

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Новый российский джазовый оркестр SG BIG BAND выступил совместно с пятикратным обладателем премии Грэмми - Рэнди Брекером

На фото: участник оркестра SG BIG BAND

Участник оркестра SG BIG BAND во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
9 из 14

Новый российский джазовый оркестр SG BIG BAND выступил совместно с пятикратным обладателем премии Грэмми - Рэнди Брекером

На фото: участник оркестра SG BIG BAND

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Феликс Лахути исполнил джазовые композиции в рамках funk-fusion проекта UniversaLove

Феликс Лахути & UniversaLove выступают на фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
10 из 14

Феликс Лахути исполнил джазовые композиции в рамках funk-fusion проекта UniversaLove

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Музыканты выступали на четырех сценах, включая площадки в аквапарке и дельфинарии

Джазовый музыкант, композитор, основатель оркестра SG BIG BAND Сергей Головня выступает в одном из дельфинариев в рамках фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму
11 из 14

Музыканты выступали на четырех сценах, включая площадки в аквапарке и дельфинарии

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Перед зрителями выступил лауреат мировых джазовых конкурсов барабанщик Павел Тимофеев

Музыкант Павел Тимофеев во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
12 из 14

Перед зрителями выступил лауреат мировых джазовых конкурсов барабанщик Павел Тимофеев

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Один из лучших российских контрабасистов Сергей Васильев порадовал зрителей блестящим исполнением джазовых хитов

Музыкант Сергей Васильев выступает на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
13 из 14

Один из лучших российских контрабасистов Сергей Васильев порадовал зрителей блестящим исполнением джазовых хитов

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Билли Новик отметил, что Koktebel Jazz Party занимает одно из первых мест среди лучших джазовых фестивалей мира

Музыкант группы Billy’s Band Билли Новик выступает на фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
14 из 14

Билли Новик отметил, что Koktebel Jazz Party занимает одно из первых мест среди лучших джазовых фестивалей мира

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
1 из 14

Участники коллектива из Санкт-Петербурга Billy’s Band назвали Koktebel Jazz Party фестивалем, который сохраняет джазовые традиции

На фото: лидер группы Billy’s Band Билли Новик

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
2 из 14

В фестивале участвуют более 20 музыкальных коллективов, в том числе и приехавших с родины джаза — США

На фото: трубач Тэд Вилсон (США)

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
3 из 14

Народный артист СССР Юрий Башмет приехал на Koktebel Jazz Party с фестиваля "Таврида". Он сыграл на фортепиано перед восторженными зрителями

На фото: Юрий Башмет (слева) и председатель Оргкомитета Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, журналист Дмитрий Киселев.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
4 из 14

На второй день фестиваля перед зрителями выступил исполнитель из Германии Нильс Вюлькер

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 14

Джазовая вокалистка Шарон Кларк впервые приняла участие в фестивале Koktebel Jazz Party. Она выступила в составе российско-американского квинтета Сергея Васильева

На фото: певица Шэрон Кларк (США)

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
6 из 14

Одним из хедлайнеров фестиваля с российской стороны стала певица Юлия Чичерина

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
7 из 14

Юлия Чичерина анонсировала новый альбом совместно с саксофонистом Сергеем Головней

На фото: посетители во время выступления певицы Юлии Чичериной

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
8 из 14

Сергей Головня представил на Koktebel Jazz Party ряд джазовых композиций на саксофоне

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
9 из 14

Новый российский джазовый оркестр SG BIG BAND выступил совместно с пятикратным обладателем премии Грэмми - Рэнди Брекером

На фото: участник оркестра SG BIG BAND

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
10 из 14

Феликс Лахути исполнил джазовые композиции в рамках funk-fusion проекта UniversaLove

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
11 из 14

Музыканты выступали на четырех сценах, включая площадки в аквапарке и дельфинарии

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
12 из 14

Перед зрителями выступил лауреат мировых джазовых конкурсов барабанщик Павел Тимофеев

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
13 из 14

Один из лучших российских контрабасистов Сергей Васильев порадовал зрителей блестящим исполнением джазовых хитов

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
14 из 14

Билли Новик отметил, что Koktebel Jazz Party занимает одно из первых мест среди лучших джазовых фестивалей мира

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
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Koktebel Jazz PartyАлексей КузнецовДмитрий КиселевКрымРоссия
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