Мультфильм "Angry Birds 2 в кино" возглавил российский прокат в выходные

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Американский анимационный фильм "Angry Birds 2 в кино" режиссеров Туропа Ван Ормана и Джона Райса возглавил российский прокат в выходные, собрав 97,8 миллиона рублей, сообщил портал Американский анимационный фильм "Angry Birds 2 в кино" режиссеров Туропа Ван Ормана и Джона Райса возглавил российский прокат в выходные, собрав 97,8 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com

Во второй части анимационной франшизы птицы продолжают воевать со свиньями, но у них появляется общий враг - Зета, которая хочет заморозить всех обитающих в теплых краях. Чтобы ей помешать, птицам и свиньям придется объединиться.

Фильм Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде" с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом в главных ролях занял второе место со сборами 88,2 миллиона рублей за уик-энд, общие сборы картины за три недели составили более 1 миллиарда рублей.

На третьей строчке - новинка проката триллер Александра Ада "Капкан", собравший за выходные 78,2 миллиона рублей.

Еще одна новинка - российский фильм Александра Богуславского "Эбигейл" занял четвертое место, сборы составили 50,3 миллиона рублей.