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РИА Новости
Культура

Мультфильм "Angry Birds 2 в кино" возглавил российский прокат в выходные

00:59 26.08.2019
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© Пресс-служба WDSSPRКадр из мультфильма "Angry Birds 2 в кино"
Кадр из мультфильма Angry Birds 2 в кино
© Пресс-служба WDSSPR
Кадр из мультфильма "Angry Birds 2 в кино"
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Американский анимационный фильм "Angry Birds 2 в кино" режиссеров Туропа Ван Ормана и Джона Райса возглавил российский прокат в выходные, собрав 97,8 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com.
Во второй части анимационной франшизы птицы продолжают воевать со свиньями, но у них появляется общий враг - Зета, которая хочет заморозить всех обитающих в теплых краях. Чтобы ей помешать, птицам и свиньям придется объединиться.
Фильм Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде" с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом в главных ролях занял второе место со сборами 88,2 миллиона рублей за уик-энд, общие сборы картины за три недели составили более 1 миллиарда рублей.
Кадр со съемок фильма Однажды… в Голливуде
19 августа, 14:32Культура
"Однажды... в Голливуде" за неделю посмотрели около двух миллионов россиян
На третьей строчке - новинка проката триллер Александра Ада "Капкан", собравший за выходные 78,2 миллиона рублей.
Еще одна новинка - российский фильм Александра Богуславского "Эбигейл" занял четвертое место, сборы составили 50,3 миллиона рублей.
Замыкает пятерку лидеров боевик Дэвида Литча "Форсаж: Хоббс и Шоу" со сборами 40 миллионов рублей за уик-энд (общие сборы за четыре недели - 1,4 миллиарда рублей).
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КультураРИА Новости. Итоги дняЛеонардо Ди КаприоКвентин ТарантиноРоссия
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