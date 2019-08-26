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РИА Новости

Отказ Сеула от обмена разведданными с Японией увеличивает риски для сил США

00:47 26.08.2019
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© AP Photo / Ahn Young-joonПодводная лодка ВМФ США класса Ohio на военно-морской базе в Пусане, Южная Корея
Подводная лодка ВМФ США класса Ohio на военно-морской базе в Пусане, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
Подводная лодка ВМФ США класса Ohio на военно-морской базе в Пусане, Южная Корея. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Решение властей Южной Кореи прекратить обмен разведданными с Японией усложняет для США защиту РК и увеличивает риски для американских частей, заявила в понедельник официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
"Это усложняет защиту Кореи и увеличивает риск для сил США", - написала она в своем Twitter.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео выразил разочарование таким решением и призвал страны к диалогу.
Сеул объявил об отказе от продления договора с Японией об обмене разведывательной информацией (GSOMIA) в ответ на решение Токио лишить Южную Корею режима наибольшего благоприятствования в торговле. В начале июля Япония заявила, что потеряла доверие к Южной Корее в связи с попытками Сеула добиться выплат компенсации корейцам, чей подневольный труд использовался японскими компаниями в годы японского колониализма в Корее 1910-1945 годов.
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Соглашение о защите военной информации между двумя странами было подписано в 2016 году. На подписании настаивали США для укрепления военных связей с Японией и Южной Кореей - главными союзниками Вашингтона в Азии.
Благодаря этому соглашению Сеул и Токио могли обмениваться напрямую информацией о КНДР без посредничества Соединенных Штатов. Прежде всего в Южной Корее проявляли интерес к снимкам из космоса с японских спутников территории КНДР в связи с испытаниями там баллистических ракет, базирующихся на подводных лодках.
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