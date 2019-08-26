Отказ Сеула от обмена разведданными с Японией увеличивает риски для сил США

ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Решение властей Южной Кореи прекратить обмен разведданными с Японией усложняет для США защиту РК и увеличивает риски для американских частей, заявила в понедельник официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

"Это усложняет защиту Кореи и увеличивает риск для сил США", - написала она в своем Twitter

Ранее госсекретарь США Майк Помпео выразил разочарование таким решением и призвал страны к диалогу.

Сеул объявил об отказе от продления договора с Японией об обмене разведывательной информацией (GSOMIA) в ответ на решение Токио лишить Южную Корею режима наибольшего благоприятствования в торговле. В начале июля Япония заявила, что потеряла доверие к Южной Корее в связи с попытками Сеула добиться выплат компенсации корейцам, чей подневольный труд использовался японскими компаниями в годы японского колониализма в Корее 1910-1945 годов.

Япония выразила протест Южной Корее в связи с отказом обмениваться информацией.

Соглашение о защите военной информации между двумя странами было подписано в 2016 году. На подписании настаивали США для укрепления военных связей с Японией и Южной Кореей - главными союзниками Вашингтона в Азии.