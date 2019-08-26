Суд огласит приговор экс-сотруднику "Синергии", сбившему беременную

Михаил Исаханов во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Головинском суде Москвы. . Архивное фото

Михаил Исаханов во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Головинском суде Москвы.

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Савеловский суд Москвы в понедельник огласит приговор бывшему сотруднику университета "Синергия" Михаилу Исаханову, сбившему на автомобиле BMW двух женщин, в том числе беременную - насмерть, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Мишонов, который представляет интересы мужа погибшей.

Прокурор попросил назначить Исаханову шесть лет 10 месяцев колонии общего режима и на три года после освобождения лишить его автомобильных прав. Также он поддержал иски потерпевших о компенсации вреда - по 5 миллионов матери и мужу погибшей, а также 2 миллиона второй пострадавшей.

ДТП произошло в июне прошлого года на улице Верхняя Масловка. Погибли беременная девушка и ее ребенок, еще одна женщина попала в реанимацию. После ДТП в "Синергии" РИА Новости заявили, что Исаханов "уволен и сотрудником университета больше не является" и выразили соболезнования семье погибшей девушки.

По словам другого адвоката потерпевших Станислава Мальцева, Исаханов отказался после ДТП от медицинского освидетельствования, "вину свою не признал и не оказал помощь пострадавшим".