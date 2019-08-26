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РИА Новости

Российский космонавт освободит причал на МКС для перестыковки "Федора"

00:29 26.08.2019 (обновлено: 06:43 26.08.2019)
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© NASA/Christina H KochКорабль "Союз МС-13" с экипажем экспедиции МКС-60/61 в составе Александра Скворцова, Луки Пармитано и Эндрю Моргана
Корабль Союз МС-13 с экипажем экспедиции МКС-60/61 в составе Александра Скворцова, Луки Пармитано и Эндрю Моргана
© NASA/Christina H Koch
Корабль "Союз МС-13" с экипажем экспедиции МКС-60/61 в составе Александра Скворцова, Луки Пармитано и Эндрю Моргана. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российский космонавт Александр Скворцов в ручном режиме проведет в понедельник перестыковку пилотируемого корабля "Союз МС-13" с модуля "Звезда" на модуль "Поиск", чтобы освободить стыковочный узел для корабля "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту.
Робот не смог попасть на борт станции 24 августа из-за поломки на МКС системы сближения и стыковки. Повторная попытка будет предпринята 27 августа. "Федор" станет первым российским антропоморфным роботом на МКС.
"Расчётное время отделения "Союза МС-13" от модуля "Звезда" - 6.34 мск, стыковка к "Поиску" - в 6.59 мск. Продолжительность операции составит около 25 минут", - сообщили в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".
Вместе со Скворцовым временно покинуть МКС в "Союзе МС-13" придется европейскому астронавту Луке Пармитано и американскому астронавту Эндрю Моргану. С собой они возьмут все личные вещи. Участие всего экипажа в этой операции необходимо на случай, если Скворцов не справится с задачей и не сможет снова пристыковаться к МКС, тогда Центру управления полетами придется принять решение об экстренной посадке. Или если в те 25 минут, пока "Союз" будет вне станции, на МКС произойдет ЧП (пожар, разгерметизация и прочее) и экипажу нужно будет спасаться всем составом.
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур
24 августа, 17:25РИА Новости
В ЦУП рассказали о новом плане стыковки МКС и "Союза МС-14" с "Федором"
"Перепарковка" будет проведена для того, чтобы освободить стыковочный узел служебного модуля "Звезда". К нему 27 августа в 6.12 мск попытается пристыковаться корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту. Это будет его вторая попытка попасть на МКС. В российском Центре управления полетами изначально рассказали, что повторная стыковка снова будет проведена к модулю "Поиск" 26 августа, а сломавшуюся аппаратуру быстро подчинят. Но к вечеру того же дня российские специалисты пересмотрели эти планы. По данным трансляции НАСА, ремонтом космонавты теперь займутся уже после 27 августа, то есть после прибытия "Федора".
На борту МКС робот пробудет до 6 сентября, а 7 числа вернется на Землю.
Выход в открытый космос космонавтов Роскосмоса Олега Кононенко и Сергея Прокопьева. 11 декабря 2018 год
24 августа, 14:34Сказано в эфире
Эксперт объяснил неудачную попытку стыковки "Союза" с роботом Федором к МКСКосмический корабль "Союз МС-14", на борту которого находится человекоподобный робот "Федор", не смог с первого раза состыковаться с Международной космической станцией (МКС). Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в эфире радио Sputnik объяснил, что могло привести к неполадкам при попытке стыковки корабля.
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Неудачная стыковка "Союза" с МКСРобот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)Александр СкворцовКосмос - РИА НаукаРоскосмосНАСА
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