Российский космонавт освободит причал на МКС для перестыковки "Федора"

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российский космонавт Александр Скворцов в ручном режиме проведет в понедельник перестыковку пилотируемого корабля "Союз МС-13" с модуля "Звезда" на модуль "Поиск", чтобы освободить стыковочный узел для корабля "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту.

Робот не смог попасть на борт станции 24 августа из-за поломки на МКС системы сближения и стыковки. Повторная попытка будет предпринята 27 августа. "Федор" станет первым российским антропоморфным роботом на МКС.

"Расчётное время отделения "Союза МС-13" от модуля "Звезда" - 6.34 мск, стыковка к "Поиску" - в 6.59 мск. Продолжительность операции составит около 25 минут", - сообщили в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".

Вместе со Скворцовым временно покинуть МКС в "Союзе МС-13" придется европейскому астронавту Луке Пармитано и американскому астронавту Эндрю Моргану. С собой они возьмут все личные вещи. Участие всего экипажа в этой операции необходимо на случай, если Скворцов не справится с задачей и не сможет снова пристыковаться к МКС, тогда Центру управления полетами придется принять решение об экстренной посадке. Или если в те 25 минут, пока "Союз" будет вне станции, на МКС произойдет ЧП (пожар, разгерметизация и прочее) и экипажу нужно будет спасаться всем составом.

"Перепарковка" будет проведена для того, чтобы освободить стыковочный узел служебного модуля "Звезда". К нему 27 августа в 6.12 мск попытается пристыковаться корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту. Это будет его вторая попытка попасть на МКС. В российском Центре управления полетами изначально рассказали, что повторная стыковка снова будет проведена к модулю "Поиск" 26 августа, а сломавшуюся аппаратуру быстро подчинят. Но к вечеру того же дня российские специалисты пересмотрели эти планы. По данным трансляции НАСА, ремонтом космонавты теперь займутся уже после 27 августа, то есть после прибытия "Федора".