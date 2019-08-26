Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-26T15:11Z
https://ria.ru/20190826/1557825804.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155199/97/1551999755_0:0:1152:648_1036x0_80_0_0_da171c6a16bd6d95dbc3a8c31289aff4.jpg
РИА Новости

Процесс сборки робота с человеческим сознанием уже начался

08:11 26.08.2019 (обновлено: 15:11 26.08.2019)
1539
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / jamesteohart, NASA / ESA / G. Bacon (STScI)Искусственный интеллект помогает изучать Вселенную
Искусственный интеллект помогает изучать Вселенную
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / jamesteohart, NASA / ESA / G. Bacon (STScI)
Профессор университета Мейдзи в Токио (Япония) Дзюнъити Такено, один из ведущих экспертов в области искусственного интеллекта, занимается созданием машин, работающих по тем же принципам, что и человеческий мозг. Его научная группа создала роботов, способных узнавать себя в зеркале, распознавать эмоции, имитировать действия людей, а также принимать решения. Насколько сегодня ученым удалось приблизиться к созданию робота с человеческим сознанием? Зачем нужно учить его чувствовать душевную боль? Об этом профессор Такено рассказал корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Анне Курской.
— Профессор Такено, какие исследования вы проводите сейчас? Насколько вам и вашим коллегам удалось продвинуться в создании робота с человеческим сознанием?
— Сейчас мои исследования в области создания мыслящего робота направлены на то, чтобы робот научился узнавать себя и испытывать собственные чувства при помощи нейросетей. Моя исследовательская группа завязала контакты с японской индустрией робототехники. И процесс сборки робота с человеческим сознанием уже начался.
— Как можно научить искусственный интеллект испытывать эмоции, осознавать себя, действовать в соответствии с человеческими ценностями?
— Мы с коллегами создали модуль сознания, в основе которого лежит двойная рекурсивная нейросеть, своеобразный аналог одиночной человеческой мысли. Этот модуль, который мы называем MoNAD (Module of Nerves for Advanced Dynamics), объясняет большую часть особенностей человеческого сознания, например, десять особенностей, которые были исследованы австрийским философом Эдмундом Гуссерлем. Наиболее важное свойство модуля – его способность осознавать знает, что он делает.
Дзюнъити Такено, профессор университета Мейдзи
10 августа 2017, 08:00РИА Новости
Ученый: создание разумной машины позволит нам познать себя
Кроме того, мы создали систему сознания, которая представляет собой сложную систему со слоями модулей MoNAD. Мы называем ее системой сознания MoNAD. Система способна пройти зеркальный тест и осознавать свои собственные состояния.
Модуль способен осознать свои чувства, которые можно описать, опираясь на изменения устойчивости мыслительного процесса. Здесь мы опирались на теорию когнитивного диссонанса, созданную американским социальным психологом Леоном Фестингером. По его мнению, если мозг человек сталкивается с трудной проблемой, его объяснения и выдвигаемые теории будут неустойчивыми, внутренне несогласованными, что ведет к появлению психологического дискомфорта.
Мы представили, что модуль MoNAD может выражать чувства самостоятельно. Наша работа по созданию системы сознания MoNAD позволяет привести поведение робота в соответствие с человеческими ценностями, и я думаю, что это определенно станет новым шагом в исследованиях в области искусственного интеллекта.
Так художник представил себе работу искусственного интеллекта на базе нейронной сети
8 декабря 2017, 08:00РИА Новости
Искусственный разум: чего ждать людям от умного железа
— Насколько будет востребован в будущем робот-компаньон, партнер для общения?
— Общение за счет обмена мыслями между людьми и роботами – один из очень важных аспектов темы. Считать, что робот будет действовать, исходя из верных мотивов, будет очень опасно. Потому что нет никаких доказательств, что робот будет исходить из интересов и нужд людей.
— Какую самую сложную задачу сегодня может решить искусственный интеллект?
— Я думаю, заниматься творчеством.
— Когда, по вашим прогнозам, будет создан искусственный интеллект, превосходящий человеческий?
— Ответить на этот вопрос очень сложно, потому что мы еще плохо знаем, что такое человеческий разум. Тем не менее, когда мы сумеем смоделировать творческие способности, моя исследовательская группа сможет внедрить их в сознание робота в течение нескольких лет. Это будет очень важное событие, которое позволит нам создать искусственный интеллект, почти превосходящий человеческий.
Космический полет робота "Федора"
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Робот "Федор" полетел в космос на корабле "Союз МС-14".

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур
1 из 14

Робот "Федор" полетел в космос на корабле "Союз МС-14".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 06:38 по московскому времени.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур
2 из 14

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 06:38 по московскому времени.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

В самом начале "Федор" сказал: "Поехали! Поехали!", повторив знаменитую фразу Юрия Гагарина.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур
3 из 14

В самом начале "Федор" сказал: "Поехали! Поехали!", повторив знаменитую фразу Юрия Гагарина.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Через восемь минут 49 секунд корабль вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур
4 из 14

Через восемь минут 49 секунд корабль вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Журналисты наблюдают за запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" на Байконуре.

Журналисты наблюдают за запуском ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14
5 из 14

Журналисты наблюдают за запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" на Байконуре.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Союз МС-14" будет лететь к МКС двое суток.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14
6 из 14

Союз МС-14" будет лететь к МКС двое суток.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в фотобанк

Робот "Федор" поздравляет россиян с борта корабля "Союз МС-14" с Днем Государственного флага Российской Федерации.

Антропоморфный робот Skybot F-850 (робот Федор) поздравляет россиян с борта корабля Союз МС-14 с Днем флага Российской Федерации
7 из 14

Робот "Федор" поздравляет россиян с борта корабля "Союз МС-14" с Днем Государственного флага Российской Федерации.

© РИА Новости / Роскосмос
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в фотобанк

Робот пробудет на МКС 17 суток.

Робот Федор поздравил россиян с Днем Государственного флага. 22 августа 2019
8 из 14

Робот пробудет на МКС 17 суток.

© РИА Новости / Роскосмос
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанк

За это время "Федор" будет участвовать в нескольких экспериментах.

Робот Skybot F-850 на Байконуре
9 из 14

За это время "Федор" будет участвовать в нескольких экспериментах.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанк

С роботом можно будет не только работать, но и отдохнуть. По словам разработчиков, они научили "Федора" шутить и философствовать.

Робот Skybot F-850 на Байконуре
10 из 14

С роботом можно будет не только работать, но и отдохнуть. По словам разработчиков, они научили "Федора" шутить и философствовать.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанк

Управлять движениями "Федора" на станции будет космонавт Александр Скворцов с помощью специального костюма.

Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
11 из 14

Управлять движениями "Федора" на станции будет космонавт Александр Скворцов с помощью специального костюма.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанк

Испытания робота в космосе покажут, насколько эффективна его антропоморфная платформа.

Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
12 из 14

Испытания робота в космосе покажут, насколько эффективна его антропоморфная платформа.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанк

Кроме того, запуск "Федора" в космос подстегнет исследования в области робототехники, считают ученые.

Подготовка робота Skybot F-850 на Байконуре
13 из 14

Кроме того, запуск "Федора" в космос подстегнет исследования в области робототехники, считают ученые.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
© КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанк

Подготовка робота Skybot F-850 ("Федора") к космическому полету.

Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
14 из 14

Подготовка робота Skybot F-850 ("Федора") к космическому полету.

© КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
1 из 14

Робот "Федор" полетел в космос на корабле "Союз МС-14".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
2 из 14

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 06:38 по московскому времени.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
3 из 14

В самом начале "Федор" сказал: "Поехали! Поехали!", повторив знаменитую фразу Юрия Гагарина.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
4 из 14

Через восемь минут 49 секунд корабль вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
5 из 14

Журналисты наблюдают за запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" на Байконуре.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
6 из 14

Союз МС-14" будет лететь к МКС двое суток.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
7 из 14

Робот "Федор" поздравляет россиян с борта корабля "Союз МС-14" с Днем Государственного флага Российской Федерации.

© РИА Новости / Роскосмос
Перейти в фотобанк
8 из 14

Робот пробудет на МКС 17 суток.

© РИА Новости / Роскосмос
Перейти в фотобанк
9 из 14

За это время "Федор" будет участвовать в нескольких экспериментах.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
10 из 14

С роботом можно будет не только работать, но и отдохнуть. По словам разработчиков, они научили "Федора" шутить и философствовать.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
11 из 14

Управлять движениями "Федора" на станции будет космонавт Александр Скворцов с помощью специального костюма.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
12 из 14

Испытания робота в космосе покажут, насколько эффективна его антропоморфная платформа.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
13 из 14

Кроме того, запуск "Федора" в космос подстегнет исследования в области робототехники, считают ученые.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
14 из 14

Подготовка робота Skybot F-850 ("Федора") к космическому полету.

© КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
— Постепенно роботы заменят людей во многих сферах деятельности. Можно ли ожидать, что люди будут заниматься своим досугом, в то время как богатство будет создаваться машинами?
— Это один из оптимистичных вариантов развития событий. Но ситуация не так проста, я думаю.
— Во многих книгах и кинофильмах и искусственный интеллект уничтожает человечество. Какие действия необходимо предпринять уже сегодня, чтобы снизить риски подобного развития событий?
— Чтобы уменьшить риск, ученые должны найти способ сделать искусственный интеллект более человечным. Например, искусственный интеллект должен чувствовать человеческую боль, в том числе и душевную.
— Наш разговор проходит в рамках конференции BICA 2019, организованной при участии НИЯУ МИФИ. Как вы можете оценить вклад российских ученых в развитие науки об искусственном интеллекте?
— Можно назвать этот вклад выдающимся. Профессор НИЯУ МИФИ Алексей Самсонович и его российские коллеги сделали большие достижения для развития искусственного интеллекта. Кроме того, большой успех конференции BICA немыслим без руководства профессора Самсоновича, который сотрудничает со исследователями всего мира.
921014
Обсудить 2
ТехнологииУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ"ЯпонияРоссияРИА Наука
Рекомендуем
Мужчина сидит за компьютером
Россияне плохо информированы о новых технологиях, показал опрос
РИА
Новости
Луна и самолет на закате
На МАКС-2019 впервые покажут российский двигатель для полета на Луну
Бананы на рынке
Атака на клонов. Почему россияне могут остаться без бананов
Раковые клетки
Ученые рассказали, какая еда усугубляет развитие рака
Лента
новостей
Посетители фотографируют интерактивного мобильного робота на колесной платформе Василия на фестивале роботов в Краснодаре
Пожилые люди в России готовы общаться с роботами, чтобы не быть обузой
Корабль Союз МС-13 с экипажем экспедиции МКС-60/61 в составе Александра Скворцова, Луки Пармитано и Эндрю Моргана
"Союз МС-13" перестыковали на МКС для приема робота "Федора"
Президент США Дональд Трамп во время саммита G7 в Биаррице
Трамп прокомментировал возможность присоединения России к G7
Опубликовано видео учений по скрытной переброске атомных подлодок
Опубликовано видео учений по скрытной переброске атомных подлодок
Девушка с аллергией на кошек
Врач объяснил, почему опасно чихать с закрытыми ртом и носом
Гиперзвуковая крылатая ракета X-51A Waverider
Переиграть Россию. Какое гиперзвуковое оружие разрабатывают в США
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Париже накануне саммита G7
Макрон выходит на тропу войны: под ударом Бразилия, Россия и США
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова анонсировала появление десяти научных центров мирового уровня
Космодрома Восточный
Разработку самолета для перевозки ракет на Восточный приостановили
Вид на огневое кольцо стартового стола космодрома Восточный
В России разработают ракетный двигатель "Вихрь" для многоразовых ракет
Президент США Дональд Трамп в кулуарах саммита G7 в Биаррице, юго-запад Франции. 25 августа 2019
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:47Пользователи Facebook из ряда стран сообщили о сбое в работе соцсети
00:44Пушков прокомментировал слова Порошенко об украинском флаге над Донецком
00:33Эксперты оценили масштаб "кадровой ямы" в России
00:31ГТЛК прорабатывает вывод самолетов МС-21 на экспортные рынки
00:30ГТЛК планирует профинансировать поставку российских Ми-171А2 в Индию
00:13Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС
23:53Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
23:51В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей
23:49Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
23:46Ливан попросил СБ ООН оказать эффективное давление на Израиль
23:45Власти помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Дагестане
23:42У берегов Камчатки произошло землетрясение
23:41Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
23:35У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам
23:33В Латакии прогремел взрыв
23:10Чехия готова ежегодно принимать 40 тысяч работников с Украины
23:06В Чехии расследуют инцидент с Boeing, прилетевшим из Греции на одном моторе
22:59Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
22:56СПЧ попросил полицию проверить сообщения о нападении на бездомных в Москве
22:34Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном
Лента новостейМолния