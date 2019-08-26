Профессор университета Мейдзи в Токио (Япония) Дзюнъити Такено, один из ведущих экспертов в области искусственного интеллекта, занимается созданием машин, работающих по тем же принципам, что и человеческий мозг. Его научная группа создала роботов, способных узнавать себя в зеркале, распознавать эмоции, имитировать действия людей, а также принимать решения. Насколько сегодня ученым удалось приблизиться к созданию робота с человеческим сознанием? Зачем нужно учить его чувствовать душевную боль? Об этом профессор Такено рассказал корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Анне Курской.

— Профессор Такено, какие исследования вы проводите сейчас? Насколько вам и вашим коллегам удалось продвинуться в создании робота с человеческим сознанием?

— Сейчас мои исследования в области создания мыслящего робота направлены на то, чтобы робот научился узнавать себя и испытывать собственные чувства при помощи нейросетей. Моя исследовательская группа завязала контакты с японской индустрией робототехники. И процесс сборки робота с человеческим сознанием уже начался.

— Как можно научить искусственный интеллект испытывать эмоции, осознавать себя, действовать в соответствии с человеческими ценностями?

— Мы с коллегами создали модуль сознания, в основе которого лежит двойная рекурсивная нейросеть, своеобразный аналог одиночной человеческой мысли. Этот модуль, который мы называем MoNAD (Module of Nerves for Advanced Dynamics), объясняет большую часть особенностей человеческого сознания, например, десять особенностей, которые были исследованы австрийским философом Эдмундом Гуссерлем. Наиболее важное свойство модуля – его способность осознавать знает, что он делает.

Кроме того, мы создали систему сознания, которая представляет собой сложную систему со слоями модулей MoNAD. Мы называем ее системой сознания MoNAD. Система способна пройти зеркальный тест и осознавать свои собственные состояния.

Модуль способен осознать свои чувства, которые можно описать, опираясь на изменения устойчивости мыслительного процесса. Здесь мы опирались на теорию когнитивного диссонанса, созданную американским социальным психологом Леоном Фестингером. По его мнению, если мозг человек сталкивается с трудной проблемой, его объяснения и выдвигаемые теории будут неустойчивыми, внутренне несогласованными, что ведет к появлению психологического дискомфорта.

Мы представили, что модуль MoNAD может выражать чувства самостоятельно. Наша работа по созданию системы сознания MoNAD позволяет привести поведение робота в соответствие с человеческими ценностями, и я думаю, что это определенно станет новым шагом в исследованиях в области искусственного интеллекта.

— Насколько будет востребован в будущем робот-компаньон, партнер для общения?

— Общение за счет обмена мыслями между людьми и роботами – один из очень важных аспектов темы. Считать, что робот будет действовать, исходя из верных мотивов, будет очень опасно. Потому что нет никаких доказательств, что робот будет исходить из интересов и нужд людей.

— Какую самую сложную задачу сегодня может решить искусственный интеллект?

— Я думаю, заниматься творчеством.

— Когда, по вашим прогнозам, будет создан искусственный интеллект, превосходящий человеческий?

— Ответить на этот вопрос очень сложно, потому что мы еще плохо знаем, что такое человеческий разум. Тем не менее, когда мы сумеем смоделировать творческие способности, моя исследовательская группа сможет внедрить их в сознание робота в течение нескольких лет. Это будет очень важное событие, которое позволит нам создать искусственный интеллект, почти превосходящий человеческий.

— Постепенно роботы заменят людей во многих сферах деятельности. Можно ли ожидать, что люди будут заниматься своим досугом, в то время как богатство будет создаваться машинами?

— Это один из оптимистичных вариантов развития событий. Но ситуация не так проста, я думаю.

— Во многих книгах и кинофильмах и искусственный интеллект уничтожает человечество. Какие действия необходимо предпринять уже сегодня, чтобы снизить риски подобного развития событий?

— Чтобы уменьшить риск, ученые должны найти способ сделать искусственный интеллект более человечным. Например, искусственный интеллект должен чувствовать человеческую боль, в том числе и душевную.

— Наш разговор проходит в рамках конференции BICA 2019, организованной при участии НИЯУ МИФИ. Как вы можете оценить вклад российских ученых в развитие науки об искусственном интеллекте?