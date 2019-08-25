В Дагестане один человек погиб и семеро пострадали в ДТП

МАХАЧКАЛА, 25 авг - РИА Новости. Один человек погиб, ещё семь пострадали, в том числе двое детей, в столкновении двух легковушек в Карабудахкентском районе Дагестана, сообщил РИА Новости представитель МВД по республике.
По данным ведомства, авария произошла около 20.30 мск на федеральной дороге у населённого пункта Уллубийаул.
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"В результате столкновения двух легковых автомобилей один человек погиб, ещё семеро доставлены в больницу. Среди пострадавших двое детей. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии", – рассказал собеседник.
По его словам, на месте работает оперативно-следственная группа, автомобильное движение не нарушено.