В Дагестане один человек погиб и семеро пострадали в ДТП

МАХАЧКАЛА, 25 авг - РИА Новости. Один человек погиб, ещё семь пострадали, в том числе двое детей, в столкновении двух легковушек в Карабудахкентском районе Дагестана, сообщил РИА Новости представитель МВД по республике.

По данным ведомства, авария произошла около 20.30 мск на федеральной дороге у населённого пункта Уллубийаул.

"В результате столкновения двух легковых автомобилей один человек погиб, ещё семеро доставлены в больницу. Среди пострадавших двое детей. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии", – рассказал собеседник.