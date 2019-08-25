Трамп на G7 поздравил трех человек с днем рождения

ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, находясь на саммите Группы семи во Франции, активно поздравлял разных людей в своем Twitter.
Сначала его поздравлений удостоился актер Шон Коннери, которому в воскресенье исполнилось 89 лет.
"С днем рождения, Шон!" - написал Трамп, ретвитнув сообщение об этом из аккаунта Classic Hollywood.
Почти сразу после этого он поздравил с днем рождения некоего Реджиса, не упомянув ни фамилии, ни каких-либо деталей, которые могли бы прояснить, кто это такой, однако назвав его "действительно особенным человеком". На это незамедлительно обратили внимание подписчики президента.
"Какой Реджис?", - гласит первый же комментарий.
"Это продукт для волос или парень с телевидения?" - интересуется другой пользователь.
"Господин президент сегодня много кого поздравляет с днем рождения. Подожду, когда меня поздравит", - добавляет третий.
Речь, между тем, идет об актере и телеведущем Реджисе Филбине. Он, в частности, вел в 2004 году финал второго сезона шоу "Кандидат" с Дональдом Трампом. Филбину 25 августа исполнилось 88 лет. Трамп и ранее упоминал его в своем Twitter.
Следующий в списке поздравленных с днем рождения - крупный предприниматель и глава компании WWE Винсент Макмэхон.
И завершило серию поздравлений сообщение в адрес ведущего любимого телеканала Трампа Fox News Джесса Уотерса - он объявил о помолвке. В качестве "обоев" в его Twitter стоит фотография, где он берет интервью у президента США.
23 августа, 16:10РИА НовостиГруппа семи