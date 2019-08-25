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РИА Новости
Koktebel Jazz Party

Киселев анонсировал Koktebel Jazz Party в 2020 году

19:52 25.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 25 авг - РИА Новости. Председатель оргкомитета Международного фестиваля Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселёв рассказал, что следующий фестиваль пройдёт в последние выходные августа 2020 года.
"Здесь зал наполовину из ветеранов джазового Коктебеля. Добро пожаловать на следующий, уже восемнадцатый фестиваль. В последние выходные августа следующего года он обязательно состоится. Все будем ждать, готовиться. И я буду мечтать увидеть ваши такие вдохновленные, возвышенные лица", - рассказал Киселев в начале концертной программы.
Музыкант группы Billy’s Band Билли Новик выступает на фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.
Вчера, 08:00Koktebel Jazz Party
Как обычно — феерично! Чем удивляет Koktebel Jazz Party
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.
Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке министерства культуры Российской Федерации. Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ.
Фестиваль проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня".
Koktebel Jazz Party. Итоги второго дня
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Участники коллектива из Санкт-Петербурга Billy’s Band назвали Koktebel Jazz Party фестивалем, который сохраняет джазовые традиции

На фото: лидер группы Billy’s Band Билли Новик

Лидер группы Billy’s Band Билли Новик выступает на фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
1 из 14

Участники коллектива из Санкт-Петербурга Billy’s Band назвали Koktebel Jazz Party фестивалем, который сохраняет джазовые традиции

На фото: лидер группы Billy’s Band Билли Новик

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В фестивале участвуют более 20 музыкальных коллективов, в том числе и приехавших с родины джаза — США

На фото: трубач Тэд Вилсон (США)

Трубач Тэд Вилсон (США) выступает на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
2 из 14

В фестивале участвуют более 20 музыкальных коллективов, в том числе и приехавших с родины джаза — США

На фото: трубач Тэд Вилсон (США)

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Народный артист СССР Юрий Башмет приехал на Koktebel Jazz Party с фестиваля "Таврида". Он сыграл на фортепиано перед восторженными зрителями

На фото: Юрий Башмет (слева) и председатель Оргкомитета Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, журналист Дмитрий Киселев.

Художественный руководитель, дирижёр и солист ансамбля Солисты Москвы Юрий Башмет (слева) и председатель Оргкомитета Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
3 из 14

Народный артист СССР Юрий Башмет приехал на Koktebel Jazz Party с фестиваля "Таврида". Он сыграл на фортепиано перед восторженными зрителями

На фото: Юрий Башмет (слева) и председатель Оргкомитета Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, журналист Дмитрий Киселев.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

На второй день фестиваля перед зрителями выступил исполнитель из Германии Нильс Вюлькер

Музыкант Нильс Вюлькер выступает на фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
4 из 14

На второй день фестиваля перед зрителями выступил исполнитель из Германии Нильс Вюлькер

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Джазовая вокалистка Шарон Кларк впервые приняла участие в фестивале Koktebel Jazz Party. Она выступила в составе российско-американского квинтета Сергея Васильева

На фото: певица Шэрон Кларк (США)

Певица Шэрон Кларк (США) выступает на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
5 из 14

Джазовая вокалистка Шарон Кларк впервые приняла участие в фестивале Koktebel Jazz Party. Она выступила в составе российско-американского квинтета Сергея Васильева

На фото: певица Шэрон Кларк (США)

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Одним из хедлайнеров фестиваля с российской стороны стала певица Юлия Чичерина

Певица Юлия Чичерина (Россия) во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
6 из 14

Одним из хедлайнеров фестиваля с российской стороны стала певица Юлия Чичерина

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Юлия Чичерина анонсировала новый альбом совместно с саксофонистом Сергеем Головней

На фото: посетители во время выступления певицы Юлии Чичериной

Посетители во время выступления певицы Юлии Чичериной на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
7 из 14

Юлия Чичерина анонсировала новый альбом совместно с саксофонистом Сергеем Головней

На фото: посетители во время выступления певицы Юлии Чичериной

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Сергей Головня представил на Koktebel Jazz Party ряд джазовых композиций на саксофоне

Джазовый музыкант, основатель оркестра SG BIG BAND Сергей Головня во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
8 из 14

Сергей Головня представил на Koktebel Jazz Party ряд джазовых композиций на саксофоне

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Новый российский джазовый оркестр SG BIG BAND выступил совместно с пятикратным обладателем премии Грэмми - Рэнди Брекером

На фото: участник оркестра SG BIG BAND

Участник оркестра SG BIG BAND во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
9 из 14

Новый российский джазовый оркестр SG BIG BAND выступил совместно с пятикратным обладателем премии Грэмми - Рэнди Брекером

На фото: участник оркестра SG BIG BAND

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Феликс Лахути исполнил джазовые композиции в рамках funk-fusion проекта UniversaLove

Феликс Лахути & UniversaLove выступают на фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
10 из 14

Феликс Лахути исполнил джазовые композиции в рамках funk-fusion проекта UniversaLove

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Музыканты выступали на четырех сценах, включая площадки в аквапарке и дельфинарии

Джазовый музыкант, композитор, основатель оркестра SG BIG BAND Сергей Головня выступает в одном из дельфинариев в рамках фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму
11 из 14

Музыканты выступали на четырех сценах, включая площадки в аквапарке и дельфинарии

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Перед зрителями выступил лауреат мировых джазовых конкурсов барабанщик Павел Тимофеев

Музыкант Павел Тимофеев во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
12 из 14

Перед зрителями выступил лауреат мировых джазовых конкурсов барабанщик Павел Тимофеев

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Один из лучших российских контрабасистов Сергей Васильев порадовал зрителей блестящим исполнением джазовых хитов

Музыкант Сергей Васильев выступает на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
13 из 14

Один из лучших российских контрабасистов Сергей Васильев порадовал зрителей блестящим исполнением джазовых хитов

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Билли Новик отметил, что Koktebel Jazz Party занимает одно из первых мест среди лучших джазовых фестивалей мира

Музыкант группы Billy’s Band Билли Новик выступает на фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
14 из 14

Билли Новик отметил, что Koktebel Jazz Party занимает одно из первых мест среди лучших джазовых фестивалей мира

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
1 из 14

Участники коллектива из Санкт-Петербурга Billy’s Band назвали Koktebel Jazz Party фестивалем, который сохраняет джазовые традиции

На фото: лидер группы Billy’s Band Билли Новик

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
2 из 14

В фестивале участвуют более 20 музыкальных коллективов, в том числе и приехавших с родины джаза — США

На фото: трубач Тэд Вилсон (США)

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
3 из 14

Народный артист СССР Юрий Башмет приехал на Koktebel Jazz Party с фестиваля "Таврида". Он сыграл на фортепиано перед восторженными зрителями

На фото: Юрий Башмет (слева) и председатель Оргкомитета Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, журналист Дмитрий Киселев.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
4 из 14

На второй день фестиваля перед зрителями выступил исполнитель из Германии Нильс Вюлькер

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 14

Джазовая вокалистка Шарон Кларк впервые приняла участие в фестивале Koktebel Jazz Party. Она выступила в составе российско-американского квинтета Сергея Васильева

На фото: певица Шэрон Кларк (США)

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
6 из 14

Одним из хедлайнеров фестиваля с российской стороны стала певица Юлия Чичерина

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
7 из 14

Юлия Чичерина анонсировала новый альбом совместно с саксофонистом Сергеем Головней

На фото: посетители во время выступления певицы Юлии Чичериной

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
8 из 14

Сергей Головня представил на Koktebel Jazz Party ряд джазовых композиций на саксофоне

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
9 из 14

Новый российский джазовый оркестр SG BIG BAND выступил совместно с пятикратным обладателем премии Грэмми - Рэнди Брекером

На фото: участник оркестра SG BIG BAND

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
10 из 14

Феликс Лахути исполнил джазовые композиции в рамках funk-fusion проекта UniversaLove

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
11 из 14

Музыканты выступали на четырех сценах, включая площадки в аквапарке и дельфинарии

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
12 из 14

Перед зрителями выступил лауреат мировых джазовых конкурсов барабанщик Павел Тимофеев

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
13 из 14

Один из лучших российских контрабасистов Сергей Васильев порадовал зрителей блестящим исполнением джазовых хитов

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
14 из 14

Билли Новик отметил, что Koktebel Jazz Party занимает одно из первых мест среди лучших джазовых фестивалей мира

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
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Koktebel Jazz PartyКoktebel Jazz PartyДмитрий КиселевКрымКоктебельРоссия
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