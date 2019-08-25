Киселев анонсировал Koktebel Jazz Party в 2020 году

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 25 авг - РИА Новости. Председатель оргкомитета Международного фестиваля Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселёв рассказал, что следующий фестиваль пройдёт в последние выходные августа 2020 года.

"Здесь зал наполовину из ветеранов джазового Коктебеля. Добро пожаловать на следующий, уже восемнадцатый фестиваль. В последние выходные августа следующего года он обязательно состоится. Все будем ждать, готовиться. И я буду мечтать увидеть ваши такие вдохновленные, возвышенные лица", - рассказал Киселев в начале концертной программы.

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.

Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке министерства культуры Российской Федерации. Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ.