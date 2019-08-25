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РИА Новости

В Ульяновске уволили бойца Росгвардии, отказавшего в помощи из-за обеда

19:50 25.08.2019 (обновлено: 20:29 25.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Сотрудника Росгвардии, отказавшегося отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволили из ведомства. Об этом РИА Новости сообщили в региональном отделении Росгвардии.
Ранее в соцсетях появился ролик, где мужчина в форме Росгвардии отказался прийти на помощь водителю такси, на которого напал нетрезвый мужчина. Вместо этого он покупает шаурму, объясняя автору видео, что у них с напарником обед.
Сотрудники Росгвардии
24 августа, 21:32РИА Новости
В Госдуму внесут законопроект об обязанности росгвардейцев представляться
В ведомстве также сообщили, что коллега бойца и его непосредственный руководитель также привлечены к дисциплинарной ответственности.
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РосгвардияУльяновскПроисшествия
Популярные комментарии
А когда будут увольнять росгвардейцев избивающих своих сограждан ради "обеда"?
25 августа, 20:27
mmushmulyan
50210241
А если бы не было ролика? Да ему бы и пожаловаться не накого было бы. Росгвардия, это же как призраки. Ни фамилии, ни имени, не жетона.
25 августа, 19:57
НЕНикита Ермаков
6810115
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