В Ульяновске уволили бойца Росгвардии, отказавшего в помощи из-за обеда

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Сотрудника Росгвардии, отказавшегося отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволили из ведомства. Об этом РИА Новости сообщили в региональном отделении Росгвардии.

Ранее в соцсетях появился ролик, где мужчина в форме Росгвардии отказался прийти на помощь водителю такси, на которого напал нетрезвый мужчина. Вместо этого он покупает шаурму, объясняя автору видео, что у них с напарником обед.