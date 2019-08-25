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РИА Новости
Koktebel Jazz Party

"Приятно удивлен": иностранные журналисты оценили Koktebel Jazz Party

20:00 25.08.2019 (обновлено: 22:07 25.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМузыкант Нильс Вюлькер выступает на фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
Музыкант Нильс Вюлькер выступает на фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Посетившие Koktebel Jazz Party в Крыму иностранные журналисты поделились впечатлениями от мероприятия.
Так, например, Давор Хрвой назвал фестиваль фантастическим. Хорватский журналист приехал в Коктебель второй раз и снова не пожалел.
Музыкант группы Billy’s Band Билли Новик выступает на фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.
Вчера, 08:00Koktebel Jazz Party
Как обычно — феерично! Чем удивляет Koktebel Jazz Party
"Я даже не знал программу мероприятия, но мне сказали, что я опять буду приятно удивлен. Так и получилось", - рассказал он.
Особенно Хрвой оценил совместные выступления российских и американских джазовых музыкантов.
"Думаю, это хороший посыл для политиков", - отметил гость.
Итальянец Паоло Менционе, в свою очередь, оценил царившую на Koktebel Jazz Party атмосферу.
"Исполнителей можно встретить, идя по улице, очень расслабляющая обстановка", - рассказал гость фестиваля.

Koktebel Jazz Party

Сейчас в Крыму проходит 17-й международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party.
Певица Шэрон Кларк (США) выступает на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
Вчера, 10:03Koktebel Jazz Party
Koktebel Jazz Party. Итоги второго дняМеждународный фестиваль Koktebel Jazz проводится в Крыму в 17-й раз. Самые яркие моменты праздника джаза — в фотоленте Ria.ru.
Музыкальный праздник появился в 2003 году как частная инициатива генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Сегодня названный в честь маленького крымского поселка фестиваль занимает признанное место в списке событий мирового джаза.
В минувшую пятницу на главной сцене выступили американцы Dave Yarden Band, россияне Guru Groove Foundation и Алексей Кузнецов, а также американский горнист Рэнди Брекер в сопровождении биг-бенда Сергея Головни. Вчера слушатели наблюдали за выступлениями Nils Wülker Band из Германии, россиянами Billy's Band и Юлией Чичериной, а также джазовой певицей из США Шарон Кларк. Сегодня на главной сцене фестиваля выступят российский пианист Даниил Крамер, французы Lamuzegeule, международный коллектив Якова Окуня и американский блюз-бенд популярного гитариста Селвина Берчвуда.
Музыкант Дональд Райт
Вчера, 13:40Koktebel Jazz Party
Коллектив из США на Koktebel Jazz Party сравнил Крым с раем
В разные годы на фестиваль посещали легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия) и уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). В 2017 году в качестве частного лица на Koktebel Jazz Party приезжал Владимир Путин.
Организатор мероприятия — медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры. Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ.
Мероприятие проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня".
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Koktebel Jazz PartyКрымРоссияСША
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