"Приятно удивлен": иностранные журналисты оценили Koktebel Jazz Party

Музыкант Нильс Вюлькер выступает на фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Посетившие Koktebel Jazz Party в Крыму иностранные журналисты поделились впечатлениями от мероприятия.

Так, например, Давор Хрвой назвал фестиваль фантастическим. Хорватский журналист приехал в Коктебель второй раз и снова не пожалел.

"Я даже не знал программу мероприятия, но мне сказали, что я опять буду приятно удивлен. Так и получилось", - рассказал он.

Особенно Хрвой оценил совместные выступления российских и американских джазовых музыкантов.

"Думаю, это хороший посыл для политиков", - отметил гость.

Итальянец Паоло Менционе, в свою очередь, оценил царившую на Koktebel Jazz Party атмосферу.

"Исполнителей можно встретить, идя по улице, очень расслабляющая обстановка", - рассказал гость фестиваля.

Koktebel Jazz Party

Сейчас в Крыму проходит 17-й международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party.

Музыкальный праздник появился в 2003 году как частная инициатива генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Сегодня названный в честь маленького крымского поселка фестиваль занимает признанное место в списке событий мирового джаза.

В минувшую пятницу на главной сцене выступили американцы Dave Yarden Band, россияне Guru Groove Foundation и Алексей Кузнецов, а также американский горнист Рэнди Брекер в сопровождении биг-бенда Сергея Головни. Вчера слушатели наблюдали за выступлениями Nils Wülker Band из Германии, россиянами Billy's Band и Юлией Чичериной, а также джазовой певицей из США Шарон Кларк. Сегодня на главной сцене фестиваля выступят российский пианист Даниил Крамер, французы Lamuzegeule, международный коллектив Якова Окуня и американский блюз-бенд популярного гитариста Селвина Берчвуда.

В разные годы на фестиваль посещали легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия) и уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). В 2017 году в качестве частного лица на Koktebel Jazz Party приезжал Владимир Путин.

Организатор мероприятия — медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры. Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ.