Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-25T19:36Z
https://ria.ru/20190825/1557890456.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155257/27/1552572768_0:0:2894:1628_1036x0_80_0_0_69c4503ba3418ab78bd5a0a4d777d15e.jpg
РИА Новости

Меркель анонсировала саммит "нормандского формата" в Париже

19:36 25.08.2019
10567
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 25 авг - РИА Новости. Германия и Франция стремятся к проведению саммита "нормандском формата" (Германия, Франция, Россия и Украина) в ближайшее время, он пройдет в Париже, заявила на пресс-конференции на полях саммита G7 канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Мы, Франция и Германия, подчеркнули, что хотим очень скоро сейчас, после подготовительной встречи советников и, соответственно, министров иностранных дел хотим саммит с российским и украинским президентами. Мы давно говорили о том, что, поскольку предыдущая встреча проходила в Берлине, то эта пройдет в Париже", - сказала Меркель.
Она добавила, что стороны будут прилагать усилия, что бы встреча прошла в ближайшее время.
Тема саммита в "нормандском формате" обсуждалась также во время встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
23 августа, 18:25РИА Новости
Волкер заявил о готовности США присоединиться к "нормандскому формату"
264511671
Обсудить 9
Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеАнгела МеркельФранцияГерманияПарижВ мире
Популярные комментарии
Не, ну сначала надо Путину ввести санкции против Германии и Франции, как гарантов Украины в минских соглашениях, за нарушение Киевом этих соглашений. А потом уже говорить о каких то новых самитах. А иначе что толку со всего этого балагана. Раз Германия и Франция вписалась за Украину, то и отвечать должны.
25 августа, 19:43
НЕНикита Ермаков
2400000
Рекомендуем
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019
СМИ узнали о ссоре Трампа с лидерами G7 из-за России
РИА
Новости
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
Хайко Маас отверг призывы немецких политиков улучшить отношения с Россией
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский назвал условия для возвращения России в G8
Владимир Зеленский
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Лента
новостей
Глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер
Глава Мюнхенской конференции исключил возвращение России в G8
Карское море
Норвегия проведет проверку Севморпути
Флаги стран-участниц саммита G7
Меркель рассказала об отношении лидеров G7 к возвращению России
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Франции
Двигатель, разработанный украинским промышленным предприятием Мотор Сич на выставке Aviation Expo China в Пекине
Китайские компании купили большинство акций украинской "Мотор Сич"
Ручной пулемет Калашникова РПК-16 на выставке в рамках международного военно-технического форума Армия-2017
NI назвал пулемет Калашникова лучшим в мире
Ядерный взрыв
В Литве предсказали "ядерную гибель"
Член основного экипажа МКС-58/59 астронавт НАСА Энн МакКлейн на пресс-конференции перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ
Стало известно о первом совершенном в космосе преступлении
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл объяснил, зачем нужно подставлять после удара другую щеку
Видео с места ДТП
Опубликовано видео с места гибели Игоря Хомского
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:29Фестиваль "Таврида — АРТ" посетили более 45 тысяч зрителей
08:29Опубликовано видео учений по скрытной переброске атомных подлодок
08:25В Иркутской области после паводков построят пять новых школ
08:24Москвичей в понедельник ожидает до 23 градусов тепла
08:23Покрас Лампас отложил визит в Екатеринбург из-за протеста верующих
08:22В Чечне забросали камнями поезд "Петербург – Махачкала"
08:18В Тюмени проверят больницу, где не приняли пациентку с отеком легких
08:15На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 2,9 тысячи гектаров леса
08:14В Ташкенте опрокинулся автобус
08:13В Роскачестве рассказали, как обезопасить ребенка от онлайн-травли
08:07На севере Бурятии сняли режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров
08:00Россия и Индия могут создать станции для спутниковой навигации
07:38Порошенко пообещал "с гордостью" поднять украинский флаг над Донецком
07:38Депутат ГД объяснил, почему новые санкции против России нанесут ущерб США
07:31Глава комитета ГД дал оценку второму пакету санкций США по делу Скрипалей
07:13В Красноярском крае площадь лесных пожаров сократилась на 14 тысяч гектаров
07:12Вступил в силу второй пакет антироссийских санкций США по "делу Скрипалей"
07:10На МКС "Союз МС-13" перестыковали для приема робота "Федор"
07:07Исследование показало, в каких регионах россияне чаще всего берут ипотеку
07:02Власти Китая не желают эскалации торговой войны с США и готовы к диалогу
Лента новостейМолния