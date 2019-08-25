Меркель анонсировала саммит "нормандского формата" в Париже

БЕРЛИН, 25 авг - РИА Новости. Германия и Франция стремятся к проведению саммита "нормандском формата" (Германия, Франция, Россия и Украина) в ближайшее время, он пройдет в Париже, заявила на пресс-конференции на полях саммита G7 канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Мы, Франция и Германия, подчеркнули, что хотим очень скоро сейчас, после подготовительной встречи советников и, соответственно, министров иностранных дел хотим саммит с российским и украинским президентами. Мы давно говорили о том, что, поскольку предыдущая встреча проходила в Берлине, то эта пройдет в Париже", - сказала Меркель.

Она добавила, что стороны будут прилагать усилия, что бы встреча прошла в ближайшее время.