Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-25T20:02Z
https://ria.ru/20190825/1557889811.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152743/80/1527438026_0:520:5001:3333_1036x0_80_0_0_00de7c44855636726e748cd3d1afed48.jpg
РИА Новости

Китайские компании купили большинство акций украинской "Мотор Сич"

19:00 25.08.2019 (обновлено: 20:02 25.08.2019)
36278
© AP Photo / Andy WongДвигатель, разработанный украинским промышленным предприятием "Мотор Сич" на выставке Aviation Expo China в Пекине
Двигатель, разработанный украинским промышленным предприятием Мотор Сич на выставке Aviation Expo China в Пекине
© AP Photo / Andy Wong
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Китайские компании Skyrizon и Xinwei Group приобрели более 50 процентов акций украинской "Мотор Сич", сообщил директор предприятия по связям с общественностью Анатолий Малыш в интервью порталу "Громадьске".
По его словам, теперь сделку должен согласовать антимонопольный комитет Украины.
Президент США Дональд Трамп
4 августа, 08:00РИА Новости
Долгая чужая война. Трамп объявил о новых пошлинах на товары из КНР
"Когда оно (решение. — Прим. ред.) будет, — мы не знаем", — добавил Малыш.
Ранее СМИ сообщили, что советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон хочет помешать покупке китайскими бизнесменами "Мотор Сич". Также отмечалось, что сотрудники американского совета по национальной безопасности и дипломаты из посольства США на Украине работают над подготовкой встречи Болтона с руководством завода. По информации СМИ, Вашингтон считает вопрос покупки "Мотор Сич" китайскими компаниями важным в стратегическом соперничестве с Пекином. В свою очередь, Малыш опроверг сообщения о попытках Болтона заблокировать продажу компаниям из Китая акций "Мотор Сич".
Тактические учения на Ровенском войсковом полигоне
16 марта, 08:00РИА Новости
Военный потенциал Украины: стоит ли относиться к нему серьезно
Два года назад Служба безопасности Украины заподозрила президента и генконструктора компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева в незаконной продаже более 50 процентов акций предприятия китайским инвесторам. Украинский суд по представлению СБУ арестовал акции. В ведомстве тогда сообщили, что представители иностранных государств "вопреки украинскому законодательству" приобрели контрольный пакет акций компании, оформленный на шесть офшорных компаний и физическое лицо. В СБУ предположили, что новые владельцы хотели предпринять попытку уничтожения предприятия.
"Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, занимающееся разработкой, производством, ремонтом и обслуживанием газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Продукция эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.
60378152927116
Обсудить 90
Ситуация на УкраинеДжон БолтонМотор СичКитайСШАУкраинаВ миреЭкономика
Популярные комментарии
скоро всю незалэжную распродадут с потрохами...
25 августа, 19:21
Кузьма Кузьмич
82415111
Китайцы купили моторсич по цене лицензии на авиадвигатель, документацию увезут в китай остальное на лом...
25 августа, 19:43
Aleks C
4820213
Рекомендуем
Актер Игорь Верник с сыном Григорием
Верник объяснил фото сына, сморкающегося в пятитысячную купюру
РИА
Новости
Флаги стран-участниц саммита G7
Меркель рассказала об отношении лидеров G7 к возвращению России
Владимир Зеленский
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл объяснил, зачем нужно подставлять после удара другую щеку
Лента
новостей
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019
СМИ узнали о ссоре Трампа с лидерами G7 из-за России
Микроавтобусы ГАЗель Next на Московском международном автомобильном салоне 2018
Происки Ford. ГАЗ оказался жертвой недобросовестной конкуренции американцев
Стела автозаправочной станции
В Киеве заявили о снижении вдвое объемов поставок российского дизеля
Актрисы Лина Хиди и Гвендолин Кристи
"Финал, который все заслужили": Серсея показала, как отдыхает с Бриенной
Разлад в отношениях
В ОАЭ женщина подала на развод из-за "чрезмерной любви" мужа
Член основного экипажа МКС-58/59 астронавт НАСА Энн МакКлейн на пресс-конференции перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ
Стало известно о первом совершенном в космосе преступлении
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Депутат Рады рассказал, как США управляли Украиной при Порошенко
В Харькове обрушился автомобильный мост в районе Лоск. 25 августа 2019
В Харькове обвалился автомобильный мост
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Сотрудники полиции
Коллекторы прокомментировали обстрел россиянина и его 9-летней дочери
Карское море
Норвегия проведет проверку Севморпути
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:29Фестиваль "Таврида — АРТ" посетили более 45 тысяч зрителей
08:29Опубликовано видео учений по скрытной переброске атомных подлодок
08:25В Иркутской области после паводков построят пять новых школ
08:24Москвичей в понедельник ожидает до 23 градусов тепла
08:23Покрас Лампас отложил визит в Екатеринбург из-за протеста верующих
08:22В Чечне забросали камнями поезд "Петербург – Махачкала"
08:18В Тюмени проверят больницу, где не приняли пациентку с отеком легких
08:15На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 2,9 тысячи гектаров леса
08:14В Ташкенте опрокинулся автобус
08:13В Роскачестве рассказали, как обезопасить ребенка от онлайн-травли
08:07На севере Бурятии сняли режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров
08:00Россия и Индия могут создать станции для спутниковой навигации
07:38Порошенко пообещал "с гордостью" поднять украинский флаг над Донецком
07:38Депутат ГД объяснил, почему новые санкции против России нанесут ущерб США
07:31Глава комитета ГД дал оценку второму пакету санкций США по делу Скрипалей
07:13В Красноярском крае площадь лесных пожаров сократилась на 14 тысяч гектаров
07:12Вступил в силу второй пакет антироссийских санкций США по "делу Скрипалей"
07:10На МКС "Союз МС-13" перестыковали для приема робота "Федор"
07:07Исследование показало, в каких регионах россияне чаще всего берут ипотеку
07:02Власти Китая не желают эскалации торговой войны с США и готовы к диалогу
Лента новостейМолния