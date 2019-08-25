Власти назвали причину обрушения моста в Харькове

КИЕВ, 25 авг - РИА Новости. Причиной разрушения путепровода над железнодорожными путями в Харькове стал перегруженный грузовой автомобиль, сообщила пресс-служба Укравтодора в Причиной разрушения путепровода над железнодорожными путями в Харькове стал перегруженный грузовой автомобиль, сообщила пресс-служба Укравтодора в Facebook

Ранее в воскресенье пресс-служба полиции области сообщила, что в Харькове обвалился автомобильный мост

"Аварийное разрушение части путепровода через железную дорогу на дороге М-18 в районе с. Песочин (объездная Харькова) произошло из-за динамического удара перегруженной фуры", - сообщила пресс-служба.

После экспертизы, проведенной в мае 2018 года, транспортное сооружение (построено в 1977 году) квалифицировалась как работоспособное и к категории аварийных не относилось.

© Фото : Відділ комунікації поліції Харківської області В Харькове обрушился автомобильный мост в районе Лоск. 25 августа 2019 © Фото : Відділ комунікації поліції Харківської області В Харькове обрушился автомобильный мост в районе Лоск. 25 августа 2019

По предварительным данным, разрушение произошло из-за существенной перегрузки одной из фур, которая проезжала по мосту, в результате чего произошло смещение плиты и разрушение конструкции.

Сейчас эксперты анализируют камеры видеонаблюдения, изучают тормозной путь и другие факторы для установления причины разрушения. Движение железнодорожного транспорта на подъездах к путепроводу замедленно. На месте происшествия работают дорожники, мостовики, представители полиции. Движение по этому участку закрыто. Организован объезд места происшествия.