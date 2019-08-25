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РИА Новости

Власти назвали причину обрушения моста в Харькове

16:29 25.08.2019 (обновлено: 16:45 25.08.2019)
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© Фото : Відділ комунікації поліції Харківської областіВ Харькове обрушился автомобильный мост в районе Лоск. 25 августа 2019
В Харькове обрушился автомобильный мост в районе Лоск. 25 августа 2019
© Фото : Відділ комунікації поліції Харківської області
В Харькове обрушился автомобильный мост в районе Лоск. 25 августа 2019
КИЕВ, 25 авг - РИА Новости. Причиной разрушения путепровода над железнодорожными путями в Харькове стал перегруженный грузовой автомобиль, сообщила пресс-служба Укравтодора в Facebook.
Ранее в воскресенье пресс-служба полиции области сообщила, что в Харькове обвалился автомобильный мост.
"Аварийное разрушение части путепровода через железную дорогу на дороге М-18 в районе с. Песочин (объездная Харькова) произошло из-за динамического удара перегруженной фуры", - сообщила пресс-служба.
После экспертизы, проведенной в мае 2018 года, транспортное сооружение (построено в 1977 году) квалифицировалась как работоспособное и к категории аварийных не относилось.
© Фото : Відділ комунікації поліції Харківської областіВ Харькове обрушился автомобильный мост в районе Лоск. 25 августа 2019
В Харькове обрушился автомобильный мост в районе Лоск. 25 августа 2019
© Фото : Відділ комунікації поліції Харківської області
В Харькове обрушился автомобильный мост в районе Лоск. 25 августа 2019
По предварительным данным, разрушение произошло из-за существенной перегрузки одной из фур, которая проезжала по мосту, в результате чего произошло смещение плиты и разрушение конструкции.
Сейчас эксперты анализируют камеры видеонаблюдения, изучают тормозной путь и другие факторы для установления причины разрушения. Движение железнодорожного транспорта на подъездах к путепроводу замедленно. На месте происшествия работают дорожники, мостовики, представители полиции. Движение по этому участку закрыто. Организован объезд места происшествия.
"По результатам обследования будет принято решение о возобновлении участка моста, или необходимости полной реконструкции мостового сооружения", - отметили в пресс-службе.
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