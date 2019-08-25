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РИА Новости

В Харькове обвалился автомобильный мост

10:55 25.08.2019 (обновлено: 12:20 25.08.2019)
32724
© Фото : Відділ комунікації поліції Харківської областіВ Харькове обрушился автомобильный мост в районе Лоск. 25 августа 2019
В Харькове обрушился автомобильный мост в районе Лоск. 25 августа 2019
© Фото : Відділ комунікації поліції Харківської області
В Харькове обрушился автомобильный мост в районе Лоск. 25 августа 2019
КИЕВ, 25 авг — РИА Новости. Автомобильный мост обрушился в Харькове утром в воскресенье, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

"В 08:46 (время совпадает с мск) в Новобаварской отдел полиции от оператора "102" поступило сообщение о том, что обрушилась одна сторона моста от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин. По адресу выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции", — сообщили в пресс-службе.

© Фото : Відділ комунікації поліції Харківської областіВ Харькове обрушился автомобильный мост в районе Лоск. 25 августа 2019
В Харькове обрушился автомобильный мост в районе Лоск. 25 августа 2019
© Фото : Відділ комунікації поліції Харківської області
В Харькове обрушился автомобильный мост в районе Лоск. 25 августа 2019
Как отметили в пресс-службе, пострадавших нет. Движение транспорта по мосту перекрыто.
Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
© Фото : Відділ комунікації поліції Харківської областіВ Харькове обрушился автомобильный мост в районе Лоск. 25 августа 2019
В Харькове обрушился автомобильный мост в районе Лоск. 25 августа 2019
© Фото : Відділ комунікації поліції Харківської області
В Харькове обрушился автомобильный мост в районе Лоск. 25 августа 2019
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Харьковская областьХарьковВ мире
Популярные комментарии
Всегда лучше написать как там у укров, глядишь народ и забудет о своих проблемах
25 августа, 13:49
ВПВася Печкин
84410278
Офисный патриоты опять в экстазе , значит и у нас теперь что то рванёт или развалится ...
25 августа, 13:13
Губернатор о.Борнео
66320264
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