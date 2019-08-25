В Харькове обвалился автомобильный мост

"В 08:46 (время совпадает с мск) в Новобаварской отдел полиции от оператора "102" поступило сообщение о том, что обрушилась одна сторона моста от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин. По адресу выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции", — сообщили в пресс-службе.