В Харькове обвалился автомобильный мост

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости. Автомобильный мост обрушился в Харькове утром в воскресенье, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
"В 08:46 (время совпадает с мск) в Новобаварской отдел полиции от оператора "102" поступило сообщение о том, что обрушилась одна сторона моста от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин. По адресу выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции", — сообщили в пресс-службе.
© Фото : Відділ комунікації поліції Харківської областіВ Харькове обрушился автомобильный мост в районе Лоск. 25 августа 2019
В Харькове обрушился автомобильный мост в районе Лоск. 25 августа 2019
Как отметили в пресс-службе, пострадавших нет. Движение транспорта по мосту перекрыто.
Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
© Фото : Відділ комунікації поліції Харківської областіВ Харькове обрушился автомобильный мост в районе Лоск. 25 августа 2019
В Харькове обрушился автомобильный мост в районе Лоск. 25 августа 2019