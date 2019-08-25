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РИА Новости

Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками

16:16 25.08.2019 (обновлено: 18:51 25.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк в XVII веке. Стенограмма выступления опубликована на сайте его официального интернет-представительства.
Украинский лидер отметил, что "не совсем правильно говорить", что стране 28 лет.
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"Ведь до 91-го года мы успели немало. Произошло крещение Киевской Руси, Иван Федоров издал во Львове "Апостол", основана Киево-Могилянская академия, казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк, на свет появилась Конституция Филиппа Орлика", — отметил он.
Согласно легенде, в сентябре 1646 года более двух тысяч казаков под командованием Богдана Хмельницкого и Ивана Сирко, а также польские пехотинцы участвовали на стороне французов под общим командованием принца де Конде в осаде Дюнкерка, в результате чего крепость удалось осадить. Эта версия не подтверждена историческими источниками и опровергалась в том числе украинскими исследователями.
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сергей карпухин
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