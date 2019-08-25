Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками

"Ведь до 91-го года мы успели немало. Произошло крещение Киевской Руси, Иван Федоров издал во Львове "Апостол", основана Киево-Могилянская академия, казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк, на свет появилась Конституция Филиппа Орлика", — отметил он.

Согласно легенде, в сентябре 1646 года более двух тысяч казаков под командованием Богдана Хмельницкого и Ивана Сирко, а также польские пехотинцы участвовали на стороне французов под общим командованием принца де Конде в осаде Дюнкерка, в результате чего крепость удалось осадить. Эта версия не подтверждена историческими источниками и опровергалась в том числе украинскими исследователями.