В Сети удивились исполнению гимна Украины в самолете

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Пользователей сети удивило исполнение стюардессой Международных Авиалиний Украины гимна страны на борту самолета.

В видео, опубликованном на YouTube-канале перевозчика, отмечается, что подобная акция приурочена к Дню независимости Украины.

Многих пользователей Сети удивила такая идея.

"Почему пилоты в вышиванках не пустились в пляс между кресел?" — поинтересовались в комментариях под видео.

"А ведь на этом борту много иностранцев. Вот они в шоке были", — предположил один из пользователей.

"Мило, но лучше бы привели в соответствие параметры "цена — качество" своих услуг", — посоветовали в комментариях.

"1. Уже прожил немало лет, но такого маразма я еще не видел. Браво! 2. Этой стюардессе надо вступать на передаче "Голос" и завоевывать сердца людей, а не прозябать в идиотской авиакомпании. Реально у нее очень красивый голос. 3. И да, как прекрасно, что для Крыма, откуда я родом, Украина теперь далекий сосед", — резюмировал пользователь.