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РИА Новости

В Сети удивились исполнению гимна Украины в самолете

15:45 25.08.2019 (обновлено: 16:47 25.08.2019)
19819
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Пользователей сети удивило исполнение стюардессой Международных Авиалиний Украины гимна страны на борту самолета.
В видео, опубликованном на YouTube-канале перевозчика, отмечается, что подобная акция приурочена к Дню независимости Украины.
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
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Многих пользователей Сети удивила такая идея.
"Почему пилоты в вышиванках не пустились в пляс между кресел?" — поинтересовались в комментариях под видео.
"А ведь на этом борту много иностранцев. Вот они в шоке были", — предположил один из пользователей.
"Мило, но лучше бы привели в соответствие параметры "цена — качество" своих услуг", — посоветовали в комментариях.
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"1. Уже прожил немало лет, но такого маразма я еще не видел. Браво! 2. Этой стюардессе надо вступать на передаче "Голос" и завоевывать сердца людей, а не прозябать в идиотской авиакомпании. Реально у нее очень красивый голос. 3. И да, как прекрасно, что для Крыма, откуда я родом, Украина теперь далекий сосед", — резюмировал пользователь.
Накануне Украина отпраздновала 28-ю годовщину независимости с новым президентом Владимиром Зеленским и в новом формате — без традиционного военного парада в Киеве.
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Популярные комментарии
Представляю стон, а именно так звучит укрогимн от которого некоторым захотелось покинуть самолет даже без парашюта
25 августа, 15:56
jjuws-w
74434002
С гимном и патриотическими песнями в ВОВ солдаты шли в последний бой, Это был их последний полёт?
25 августа, 16:13
Earl Grey
7140002
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