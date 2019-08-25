В Киеве заявили о снижении вдвое объемов поставок российского дизеля

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости. Объемы поставок дизеля из Москвы в Киев в августе снизились в два раза, доля российского дизеля на рынке составит около 20 процентов, сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
"Зато увеличились поставки из Беларуси, стран ЕС и с морских направлений", — написал он.
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По его словам, никакого дефицита нет, цены на дизтопливо снизились.
"Это свидетельствует, что решение было продумано, введено правильно, своевременно и эффективно имплементировано", — добавил Герус.
Правительство Украины с 1 августа ввело спецпошлины на большинство российских товаров, в частности на дизельное топливо. Ряд его крупнейших импортеров заявили о намерении прекратить из-за этого поставки топлива из России.
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