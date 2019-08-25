В Киеве заявили о снижении вдвое объемов поставок российского дизеля

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости. Объемы поставок дизеля из Москвы в Киев в августе снизились в два раза, доля российского дизеля на рынке составит около 20 процентов, сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Объемы поставок дизеля из Москвы в Киев в августе снизились в два раза, доля российского дизеля на рынке составит около 20 процентов, сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook

"Зато увеличились поставки из Беларуси, стран ЕС и с морских направлений", — написал он.

По его словам, никакого дефицита нет, цены на дизтопливо снизились.

"Это свидетельствует, что решение было продумано, введено правильно, своевременно и эффективно имплементировано", — добавил Герус.