Кириенко рассказал о культурном коде России

"Мы очень часто к расходам, которые государство, регионы вкладывают в поддержку культуры, относимся как к социальным затратам и расходам. Убежден абсолютно, что это неправильно, потому что это не социальные затраты, а большие и очень серьезные инвестиции в будущее — и не только культуры, но и в экономическую конкурентоспособность и благополучие", — сказал Кириенко на стратегической сессии "Развитие культурных арт-резиденций в регионах России", которая проходит в рамках крымского фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в районе Судака.