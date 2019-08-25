Кириенко призвал распространить опыт фестиваля "Таврида — АРТ" на регионы

"Фестиваль будет развиваться и дальше, будет развиваться форум "Таврида", на нем было восемь смен, сейчас уже 16 с апреля по октябрь. Здесь же, в бухте Капсель, будет создаваться круглогодичный образовательный центр для молодых деятелей культуры… нам очень важно, чтобы такое пространство возможностей для молодых деятелей культуры в нашей стране было не только в короткий промежуток времени, во время форума или фестиваля. Важно, чтобы оно было постоянным, существовало в каждом регионе", - сказал Кириенко в ходе совещания на фестивале "Таврида — АРТ".