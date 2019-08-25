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РИА Новости
Культура

В Москве простились с основателем Музея русской иконы Михаилом Абрамовым

13:51 25.08.2019
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© Фото : Музей русской иконыОснователь Музея русской иконы Михаил Абрамов
Основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов
© Фото : Музей русской иконы
Основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Прощание с бизнесменом и основателем Музея русской иконы Михаилом Абрамовым завершилось в воскресенье в музее, сообщили РИА Новости представители учреждения.
Бывший сотрудник Музея русской иконы Сергей Брюн сообщил в среду РИА Новости, что основатель музея, предприниматель и меценат Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции. Прощание с ним состоялось в воскресенье в стенах учреждения.
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"Прощание завершилось", — сказали в музее. Позднее мецената похоронят на Ваганьковском кладбище.
Вертолет с тремя людьми на борту упал 20 августа возле острова Порос в Греции после того, как задел провода линии электропередачи. По данным греческих СМИ, при крушении погибли грек-пилот Никос Каристинос и россияне Михаил Абрамов и Давел Аколинин. Вертолет Agusta A109, принадлежавший компании I fly, вылетел из Краниди в афинский международный аэропорт Элефтериоса Венизелоса и совершил посадку в районе Галата, где забрал двух пассажиров. Точные причины крушения установит комиссия по расследованию авиационных происшествий.
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Музей русской иконы был создан по инициативе предпринимателя и мецената Михаила Абрамова. Это единственная в России частная коллекция византийского и древнерусского искусства, официально преобразованная в общедоступный музей, статус которого подтвержден включением его в международную организацию IСOM (International Council of Museums) и Союз музеев России.
Подробнее о биографии Михаила Абрамова читайте в справке РИА Новости >>
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КультураИван АбрамовГрецияРоссияОбщество
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