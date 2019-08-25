В Москве простились с основателем Музея русской иконы Михаилом Абрамовым

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Прощание с бизнесменом и основателем Музея русской иконы Михаилом Абрамовым завершилось в воскресенье в музее, сообщили РИА Новости представители учреждения.

Бывший сотрудник Музея русской иконы Сергей Брюн сообщил в среду РИА Новости, что основатель музея, предприниматель и меценат Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции. Прощание с ним состоялось в воскресенье в стенах учреждения.

"Прощание завершилось", — сказали в музее. Позднее мецената похоронят на Ваганьковском кладбище.

Вертолет с тремя людьми на борту упал 20 августа возле острова Порос в Греции после того, как задел провода линии электропередачи. По данным греческих СМИ, при крушении погибли грек-пилот Никос Каристинос и россияне Михаил Абрамов и Давел Аколинин. Вертолет Agusta A109, принадлежавший компании I fly, вылетел из Краниди в афинский международный аэропорт Элефтериоса Венизелоса и совершил посадку в районе Галата, где забрал двух пассажиров. Точные причины крушения установит комиссия по расследованию авиационных происшествий.

Музей русской иконы был создан по инициативе предпринимателя и мецената Михаила Абрамова. Это единственная в России частная коллекция византийского и древнерусского искусства, официально преобразованная в общедоступный музей, статус которого подтвержден включением его в международную организацию IСOM (International Council of Museums) и Союз музеев России.