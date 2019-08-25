Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-25T13:45Z
https://ria.ru/20190825/1557884262.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155788/41/1557884129_0:25:1280:745_1036x0_80_0_0_d48bd5039067ce1306cd0ed456923c75.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Кривом Роге сгорел храм УПЦ

13:44 25.08.2019 (обновлено: 13:45 25.08.2019)
698
© Фото : Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській областіЦерковь Украинской православной церкви сгорела в Ингулецком районе города Кривой рог. 25 августа 2019
Церковь Украинской православной церкви сгорела в Ингулецком районе города Кривой рог. 25 августа 2019
© Фото : Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області
Церковь Украинской православной церкви сгорела в Ингулецком районе города Кривой рог. 25 августа 2019
КИЕВ, 25 авг - РИА Новости. Храм святых благоверных князей Бориса и Глеба сгорел в воскресенье в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщила Госслужба по ЧС Украины.
"Двадцать пятого августа в 4.22 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на территории Украинской православной церкви, на улице Рудная Ингулецкого района Кривого Рога", - сообщила пресс-служба.
Огонь уничтожил имущество и конструкции храма на общей площади 100 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
В 5:06 огонь локализован и в 07:15 ликвидирован. К ликвидации пожара было привлечено 11 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
93113522
Обсудить 1
Религия и мировоззрениеСитуация на УкраинеКривой РогВ мире
Рекомендуем
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Пушков прокомментировал заявление о возможном приглашении Путина на G7
РИА
Новости
В Харькове обрушился автомобильный мост в районе Лоск. 25 августа 2019
В Харькове обвалился автомобильный мост
В Сети поразились исполнением гимна Украины в самолете
В Сети удивились исполнению гимна Украины в самолете
Режиссер Игорь Хомский
В Москве в ДТП погиб режиссер Игорь Хомский
Лента
новостей
В Харькове обрушился автомобильный мост в районе Лоск. 25 августа 2019
Власти назвали причину обрушения моста в Харькове
Циклон-4
На Украине испытали ступень ракеты-носителя "Циклон-4"
Город Бейрут
В "Хезболлах" рассказали подробности инцидента с израильскими дронами
Премьер-министр Ливана Саад Харири
Премьер Ливана назвал атаку израильских дронов в Бейруте агрессией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали возможное приглашение Путина на встречу G7 в США
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
ЛНР сообщила о перегруппировке силовиков в Донбассе
Актер Алексей Горбунов
Украинский актер пожаловался на мучения из-за плохих отношений с Россией
Владимир Зеленский
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Стела автозаправочной станции
В Киеве заявили о снижении вдвое объемов поставок российского дизеля
Президент США Дональд Трамп принимает участие в рабочей сессии Международная экономика и торговля и повестка дня международной безопасности в Биаррице, юго-запад Франции. 25 августа 2019
Трамп рассказал о работе над возвращением России в G7
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Депутат Рады рассказал, как США управляли Украиной при Порошенко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:29Фестиваль "Таврида — АРТ" посетили более 45 тысяч зрителей
08:29Опубликовано видео учений по скрытной переброске атомных подлодок
08:25В Иркутской области после паводков построят пять новых школ
08:24Москвичей в понедельник ожидает до 23 градусов тепла
08:23Покрас Лампас отложил визит в Екатеринбург из-за протеста верующих
08:22В Чечне забросали камнями поезд "Петербург – Махачкала"
08:18В Тюмени проверят больницу, где не приняли пациентку с отеком легких
08:15На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 2,9 тысячи гектаров леса
08:14В Ташкенте опрокинулся автобус
08:13В Роскачестве рассказали, как обезопасить ребенка от онлайн-травли
08:07На севере Бурятии сняли режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров
08:00Россия и Индия могут создать станции для спутниковой навигации
07:38Порошенко пообещал "с гордостью" поднять украинский флаг над Донецком
07:38Депутат ГД объяснил, почему новые санкции против России нанесут ущерб США
07:31Глава комитета ГД дал оценку второму пакету санкций США по делу Скрипалей
07:13В Красноярском крае площадь лесных пожаров сократилась на 14 тысяч гектаров
07:12Вступил в силу второй пакет антироссийских санкций США по "делу Скрипалей"
07:10На МКС "Союз МС-13" перестыковали для приема робота "Федор"
07:07Исследование показало, в каких регионах россияне чаще всего берут ипотеку
07:02Власти Китая не желают эскалации торговой войны с США и готовы к диалогу
Лента новостейМолния