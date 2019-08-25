В Кривом Роге сгорел храм УПЦ

КИЕВ, 25 авг - РИА Новости. Храм святых благоверных князей Бориса и Глеба сгорел в воскресенье в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщила Госслужба по ЧС Украины.

"Двадцать пятого августа в 4.22 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на территории Украинской православной церкви, на улице Рудная Ингулецкого района Кривого Рога", - сообщила пресс-служба.

Огонь уничтожил имущество и конструкции храма на общей площади 100 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.