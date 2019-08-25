Росгвардия проводит проверку после ролика с людьми в форме "на обеде"

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Росгвардия проводит служебную проверку после публикации видеозаписи, на которой люди в форме игнорируют сообщения о преступлении, сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
"Если будет установлена вина сотрудников, они понесут соответствующее наказание, вплоть до увольнения", — заявил Грибакин.
Ранее в социальных сетях появился ролик, на котором мужчины в форме Росгвардии отказываются прийти на помощь таксисту, на которого напал нетрезвый мужчина. Предполагаемые стражи порядка покупают шаурму и объясняют автору видео, что у них обед.