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РИА Новости

Росгвардия проводит проверку после ролика с людьми в форме "на обеде"

09:09 25.08.2019 (обновлено: 19:54 25.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Росгвардия проводит служебную проверку после публикации видеозаписи, на которой люди в форме игнорируют сообщения о преступлении, сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
"Если будет установлена вина сотрудников, они понесут соответствующее наказание, вплоть до увольнения", — заявил Грибакин.
Ранее в социальных сетях появился ролик, на котором мужчины в форме Росгвардии отказываются прийти на помощь таксисту, на которого напал нетрезвый мужчина. Предполагаемые стражи порядка покупают шаурму и объясняют автору видео, что у них обед.
Сотрудники Росгвардии
24 августа, 23:26РИА Новости
Росгвардия изучит законопроект, который обяжет сотрудников носить номера
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УльяновскОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
Росгвардия создана не защищать, а колотить дубинками мирных протестующих. Создана на деньги народа, между прочим ...
25 августа, 10:36
AAviaalex
84024257
Ну а сами подумайте, кто пойдет туда, чтобы мирных людей дубинами бить? Защищать не их работа.
25 августа, 11:27
ssergej-bor
1911208
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