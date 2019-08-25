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РИА Новости

Украинский актер пожаловался на мучения из-за плохих отношений с Россией

06:05 25.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Алексей Горбунов
Актер Алексей Горбунов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Украинский актер Алексей Горбунов в интервью телеканалу ТСН пожаловался, что его мучат плохие отношения родины с Россией.
По его словам, из-за ситуации у него "сердце кровью обливается". Артист отметил, что не может предсказать, сколько времени уйдет на примирение двух государств.
"Я не могу знать этого, я же не политик. Но у меня сердце кровью обливается четвертый год. Я жду не дождусь, когда это все закончится", — посетовал Горбунов.
Он также раскритиковал законодателей, запретивших прямые авиарейсы из Украины в Россию.
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"Это же не я такие законы придумываю. Я уже три года об этом говорю: я против всех списков, я против всего, что приносит "геморрой" людям, против всех запретов и правил, усложняющих жизнь людей со всех сторон", — добавил актер.
Кроме того, артист добавил, что поддерживает дружеские отношения с Михаилом Ефремовым, Сергеем Гармашем, которых Горбунов назвал "неизменными друзьями", а также с актерами из Санкт-Петербурга.
В декабре 2015 года народный артист Украины Алексей Горбунов заявил, что больше не будет сниматься в российских фильмах и сериалах.
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Шоу-бизнесСитуация на УкраинеМихаил ЕфремовСергей ГармашАлексей ГорбуновРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
У хохла кончилось бабло.....он тут же вспомнил, что любит Россию.
25 августа, 07:11
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