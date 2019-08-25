Порошенко призвал Зеленского напомнить Европе об "угрозе" России

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал украинские власти напомнить во время встречи мировых лидеров в Польше 1 сентября об "угрозе" со стороны России. Трансляция его выступления опубликована в Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал украинские власти напомнить во время встречи мировых лидеров в Польше 1 сентября об "угрозе" со стороны России. Трансляция его выступления опубликована в Facebook

В своей речи он постоянно называл Россию "агрессором", а также заявлял, что западные страны, якобы пытаясь умиротворить Москву, лишь "разжигают аппетит".

"Попытки умиротворения агрессора только разжигают его аппетит. Об этом Украина должна еще раз напомнить лидерам тех стран, которые через неделю соберутся в Польше, чтобы отметить восьмидесятую годовщину начала Второй мировой войны. Путина там не будет, и за это — особая благодарность официальной Варшаве", — сказал Порошенко.

Кроме того, экс-президент добавил, что считает "категорически неприемлемыми" возможные намерения вернуть Россию за стол G8, заявив, что Москва якобы не выполнила ни одно из требований, из-за которых ее выгнали из "элитного клуба".

"Крым не возвращен. Донбасс дальше истекает кровью. Москва удерживает за решеткой украинских заложников вместо того, чтобы выполнить четкое и однозначное предписание Международного трибунала по морскому праву и освободить наших военнопленных и политических заключенных ", — сказал он.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми, не раз заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.