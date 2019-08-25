Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-25T04:54Z
https://ria.ru/20190825/1557873257.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155741/38/1557413858_0:0:3054:1718_1036x0_80_0_0_9eaba7ecaaa187ae46623eebb9f4aafd.jpg
РИА Новости

Порошенко призвал Зеленского напомнить Европе об "угрозе" России

04:54 25.08.2019
4928
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал украинские власти напомнить во время встречи мировых лидеров в Польше 1 сентября об "угрозе" со стороны России. Трансляция его выступления опубликована в Facebook.
В своей речи он постоянно называл Россию "агрессором", а также заявлял, что западные страны, якобы пытаясь умиротворить Москву, лишь "разжигают аппетит".
"Попытки умиротворения агрессора только разжигают его аппетит. Об этом Украина должна еще раз напомнить лидерам тех стран, которые через неделю соберутся в Польше, чтобы отметить восьмидесятую годовщину начала Второй мировой войны. Путина там не будет, и за это — особая благодарность официальной Варшаве", — сказал Порошенко.
Кроме того, экс-президент добавил, что считает "категорически неприемлемыми" возможные намерения вернуть Россию за стол G8, заявив, что Москва якобы не выполнила ни одно из требований, из-за которых ее выгнали из "элитного клуба".
Президент Украины Владимир Зеленский
22 августа, 21:23РИА Новости
Зеленский призвал ЕС выступить против присоединения России к G7
"Крым не возвращен. Донбасс дальше истекает кровью. Москва удерживает за решеткой украинских заложников вместо того, чтобы выполнить четкое и однозначное предписание Международного трибунала по морскому праву и освободить наших военнопленных и политических заключенных ", — сказал он.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми, не раз заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против России.
07411940
Обсудить 1
Ситуация на УкраинеG7Петр ПорошенкоВладимир ЗеленскийЕвропаРоссияВ мире
Рекомендуем
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Депутат Рады рассказал, как США управляли Украиной при Порошенко
РИА
Новости
Прохожие идут на Смоленской площади во время дождя в Москве. 15 сентября 2017
Синоптики предупредили о похолодании в Москве
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
В Европарламенте заявили о бесполезности G7 без России
Календарь
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Лента
новостей
Народный артист России, художественный руководитель Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой Олег Меньшиков
СМИ сообщили об экстренной госпитализации Олега Меньшикова
Разлад в отношениях
В ОАЭ женщина подала на развод из-за "чрезмерной любви" мужа
Актрисы Лина Хиди и Гвендолин Кристи
"Финал, который все заслужили": Серсея показала, как отдыхает с Бриенной
Член основного экипажа МКС-58/59 астронавт НАСА Энн МакКлейн на пресс-конференции перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ
Стало известно о первом совершенном в космосе преступлении
Актер Алексей Горбунов
Украинский актер пожаловался на мучения из-за плохих отношений с Россией
Французский Биарриц перед началом саммита G7
Лидеры G7 обсудили вопрос о возвращении России, сообщают СМИ
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Герой России рассказал об истребителе Су-57, которым гордятся ВКС
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Первый президент Украины объяснил бессмысленность гимна его страны
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Эксперт рассказал, что лишит США мировой гегемонии
Композитор Игорь Крутой на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна в Сочи
Игорь Крутой исключил возвращение "Новой волны" из Сочи в Юрмалу
Вид на Ялту
В Крыму ответили Зеленскому на сравнение полуострова с похищенным ребенком
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:09В Абхазии началось голосование на выборах президента республики
06:59Елизавета II пожаловалась на испорченный из-за Трампа газон, сообщают СМИ
06:49Перестыковка корабля "Союз МС-13" на МКС 26 августа займёт около получаса
06:43В ОАЭ женщина подала на развод из-за "чрезмерной любви" мужа
06:05Украинский актер пожаловался на мучения из-за плохих отношений с Россией
05:57Военные учения Южной Кореи вызвали протест со стороны Японии, сообщают СМИ
05:40Депутат Рады рассказал, как США управляли Украиной при Порошенко
05:13Южная Корея проводит военные учения в районе спорных с Японией островов
05:09В Европарламенте заявили о бесполезности G7 без России
04:54Порошенко призвал Зеленского напомнить Европе об "угрозе" России
04:40НАСА назвало дату второй попытки стыковки "Союза" с роботом "Фёдор" к МКС
04:16Лидеры G7 едины во мнении, что Иран не должен обладать ядерным оружием
04:10Герой России рассказал об истребителе Су-57, которым гордятся ВКС
03:57Oxxxymiron объявил об уходе из лейбла Booking Machine
03:44Минкультуры России готово поддержать воссоздание биржи труда для театралов
03:39Лидеры G7 обсудили вопрос о возвращении России, сообщают СМИ
03:34Эксперт рассказал, что лишит США мировой гегемонии
03:21Новый самолет на замену Ан-2 "Кукурузник" создадут в России
03:14"Роскосмос" разработал "броню" для спутников
03:08Исследование показало, сколько россиян трут скульптуры "на удачу"
Лента новостейМолния