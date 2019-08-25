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РИА Новости

Лидеры G7 едины во мнении, что Иран не должен обладать ядерным оружием

04:16 25.08.2019 (обновлено: 04:19 25.08.2019)
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© AP Photo / IIPA,Ebrahim NorouziИранские специалисты работают на АЭС Бушер
Иранские специалисты работают на АЭС Бушер
© AP Photo / IIPA,Ebrahim Norouzi
ТОКИО, 25 авг – РИА Новости. Лидеры стран "большой семерки", встреча которых проходит во французском Биаррице, пришли к единому мнению о том, что Иран не должен обладать ядерными оружием, и выразили намерение способствовать миру и стабильности в Ближневосточном регионе, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в японских правительственных кругах.
По данным собеседника агентства, премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе обсуждения заявил, что Токио "серьезно озабочен тем, что Иран превысил уровень обогащения урана", и что "правительство Японии намерено продолжать добиваться дипломатического урегулирования" данной проблемы.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. При этом президент США Дональд Трамп заявляет о готовности обсуждать новую сделку с Тегераном без предварительных условий, однако тот требует снятия санкций для начала переговорного процесса.
В годовщину выхода США из сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
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В Иране также отмечали, что перейдут к третьему этапу сокращения обязательств через 60 дней после 7 июля (тогда начался второй этап), если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана "перед лицом экономического терроризма США". Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отмечал, что все предпринятые шаги Ирана "обратимы".
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G7Мохаммад Джавад ЗарифДональд ТрампСиндзо АбэМИД ИранаВеликобританияРоссияСШАВ мире
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