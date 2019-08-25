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РИА Новости

Эксперт рассказал, что лишит США мировой гегемонии

03:34 25.08.2019 (обновлено: 04:48 25.08.2019)
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© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. США могут утратить значительную часть мировой гегемонии, когда страны начнут отказываться от доллара, заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с телеканалом RT.
Так он прокомментировал слова главы Банка Англии Марка Карни, который предложил в роли резервной валюты использовать электронную, вместо доллара.
"Для Вашингтона возможность использовать доллар как мировую валюту — главный внешнеэкономический и внешнеполитический рычаг. Утратив этот рычаг, американцы утратят значительную часть мировой гегемонии, возможность влиять на мировые процессы — так, как они сейчас пытаются оказывать давление на Китай, Россию, Францию. И если торговля будет обходить доллар стороной, то другие страны смогут не слушать Вашингтон", — сказал Брутер.
Однако, подчеркнул эксперт, доллар на сегодняшний день — часть мировой внешней торговли, и отказ от расчетов в этой валюте означал бы отсутствие торговли как таковой.
Доллары
3 июля, 08:00РИА Новости
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Он добавил, что для использования криптовалюты нужна общая позиция стран мира, а на ее достижение потребуются определенные действия, сопряженные с вероятным ограничением суверенитета этих государств.
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Марк КарниЦентральный банк ВеликобританииВеликобританияРоссияСШАВ мире
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