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РИА Новости

В Британии предложили отказаться от доллара в качестве резервной валюты

02:48 24.08.2019 (обновлено: 14:16 24.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1 доллар США
Банкноты номиналом 1 доллар США
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 1 доллар США. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Глава Банка Англии Марк Карни заявил, что зависимость мира от американского доллара как резервной валюты сопряжена с крайним риском и предложил выбрать альтернативой новую электронную валюту. Об этом сообщает телеканал CNBC.
"В многополярном мире нужна многополярная валюта", — сказал Карни.
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По его словам, новая электронная валюта, основанная на мировой корзине товаров, сбалансирует систему, в которой некоторые страны перешли к нулевой или отрицательной процентной ставке, а другие, в частности США, поддерживают положительную ставку.
Глава Банка Англии также добавил, что торговые войны обескураживают предпринимателей по всему миру. Кроме того, отметил он, разрыв в цепочках поставок в секторах автомобильной промышленности, стали и технологий оказывает негативный эффект даже на страны, которые прямо в торговые войны не вовлечены.
Торговое противостояние между Китаем и США продолжается с прошлого лета. Тогда Вашингтон решил ввести пошлины в размере 25 процентов на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом 34 миллиарда долларов в год. Китайская сторона отреагировала зеркально.
Московская биржа
23 августа, 21:10РИА Новости
Российский рынок отреагировал на новый виток торговой войны США и Китая
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Марк КарниЦентральный банк ВеликобританииАнглияВеликобританияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Опаньки!!!Англосакская змея решила укусить себя за хвост!!!Что ожидать от страны,где умственно отсталые,как Борис находятся у руля!!!
24 августа, 04:58
884959797582
42120062181
Советую гривну
24 августа, 04:29
ЛКЛысый Кучерявый
289410010
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