В Британии предложили отказаться от доллара в качестве резервной валюты

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Глава Банка Англии Марк Карни заявил, что зависимость мира от американского доллара как резервной валюты сопряжена с крайним риском и предложил выбрать альтернативой новую электронную валюту. Об этом сообщает телеканал Глава Банка Англии Марк Карни заявил, что зависимость мира от американского доллара как резервной валюты сопряжена с крайним риском и предложил выбрать альтернативой новую электронную валюту. Об этом сообщает телеканал CNBC

"В многополярном мире нужна многополярная валюта", — сказал Карни.

По его словам, новая электронная валюта, основанная на мировой корзине товаров, сбалансирует систему, в которой некоторые страны перешли к нулевой или отрицательной процентной ставке, а другие, в частности США, поддерживают положительную ставку.

Глава Банка Англии также добавил, что торговые войны обескураживают предпринимателей по всему миру. Кроме того, отметил он, разрыв в цепочках поставок в секторах автомобильной промышленности, стали и технологий оказывает негативный эффект даже на страны, которые прямо в торговые войны не вовлечены.