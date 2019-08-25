"Роскосмос" разработал "броню" для спутников

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" запатентовала систему защиты спутников от ударов частиц космического мусора. Информация о получении патента содержится в базе Госкорпорация "Роскосмос" запатентовала систему защиты спутников от ударов частиц космического мусора. Информация о получении патента содержится в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности

Заявка носит название "Устройство для защиты космического аппарата от высокоскоростного ударного воздействия частиц космического мусора".

Устройство состоит из двухслойного защитного экрана из алюминия, стали или меди со множеством конусообразных элементов на поверхности. Вершины конусообразных элементов покрыты твердым сплавом. Полости между конусами заполнены композитным материалом.

При ударе частица должна разлететься на более мелкие фрагменты, потеряв часть энергии, а сами фрагменты должны отклониться в разные направления, ударившись о конусообразную основу защитного экрана.

Конусообразная система защиты должен оказаться легче аналогичного по толщине плоского экрана на 10%, говорится в описании изобретения к патенту.

В настоящее время противометеоритные экраны разных конструкций используются для защиты от повреждений модулей Международной космической станции и космических кораблей. Для предотвращения столкновения МКС и космических аппаратов с большими объектами, используется процедура коррекции их орбиты. Ранее "Роскосмос" разместил на госзакупках информацию о том, что контролирует траекторию полета и готов проводить маневры 74 российских космических аппаратов.