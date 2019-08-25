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РИА Новости

Трамп сообщил о прогрессе по итогам первого дня саммита G7

02:03 25.08.2019 (обновлено: 04:31 25.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил о прогрессе по итогам первого дня саммита G7 в Биаррице.
"Обед с (президентом Франции) Эммануэлем (Макроном) был нашей лучшей встречей. Аналогично очень хорошо прошла и встреча с мировыми лидерами. Есть прогресс!" - написал он в воскресенье в своем Twitter.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в администрации президента Франции сообщило, что он и его Трамп нашли "точки соприкосновения" по позициям касательно иранской ядерной сделки, международной торговли и другим вопросам.
В субботу в Биаррице на юго-западе Франции начался саммит "большой семёрки".
Президент США Дональд Трамп на обеде с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 24 августа 2019
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TwitterЭммануэль МакронG7Дональд ТрампФранцияСШАВ мире
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