ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил о прогрессе по итогам первого дня саммита G7 в Биаррице.

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в администрации президента Франции сообщило, что он и его Трамп нашли "точки соприкосновения" по позициям касательно иранской ядерной сделки, международной торговли и другим вопросам.